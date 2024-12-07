 "Афганістану 2.0 не буде": чого очікувати Україні від президентства Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп не звик програвати, тому він продовжить підтримувати Україну, адже її перемога у війні також буде перемогою США та особисто Трампа.

Про це заявив заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки Єгор Чернєв в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Чернєв повідомив, що таку думку про Трампа та Україну висловив під час особистої розмови голова Комітету Конгресу з питань розвідки Майк Тернер. За його словами, наразі ніхто, навіть республіканці у Конгресі, не знає, що конкретно буде робити Трамп. Втім Тернер наголосив, що має "стриманий оптимізм" щодо того, що Україну не залишать без підтримки.

"Афганістану 2.0 точно не буде. Трамп не звик програвати. Трамп звик вигравати, і для нього це принципове питання. Яким чином це буде просуватися, поки що ніхто не скаже. Але він [Тернер – ред.] не виключив надання ще одного пакету допомоги, типу того, який Україна отримала після голосування в Конгресі цього року", – зауважив Єгор Чернєв.

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, у Парижі відбулася тристороння зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа. Перед початком тристоронньої зустрічі французький президент зустрівся віч-на-віч із Дональдом Трампом.

Читайте також: