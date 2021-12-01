"Агент Козир": Єрмак вважає, що йому "ліплять демонічний образ"

Керівник ОП переконаний, що став об'єктом критики, адже не подобається олігархам і ламає всі схеми.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що йому навмисне "ліплять демонічний образ", бо він хоче зробити "щось хороше для своєї країни".

Про це Єрмак розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Чому мене вибрали в якості мішені (для критики — Ред.)? Я поясню. Коли йдеться про корупцію, зі мною неможливо домовитися. Я нормальна людина, я завжди відкритий для конструктивного діалогу, якщо мова йде про користь для країни. Але коли якісь політики або бізнесмени мене намагаються втягнути в договорняки, я стаю абсолютно жахливий, я встаю на диби, все ламаю, трощу плани, і, звичайно, мене ці люди люто ненавидять", — зазначив керівник ОП.

Єрмак вважає, що не подобається олігархам, адже ламає всі схеми. За словами керівника ОП, через це у нього з’явилося багато ворогів.

"І коли якась частина політичного і бізнесового істеблішменту, яка звикла працювати "по-старому", на корупційних схемах, зрозуміла, що домовитися зі мною неможливо, що я дійсно настільки "відбитий", недоговороздатний і впертий як бик, що це все не жарт, то, звичайно, у мене з'явилося багато ворогів. А ці вороги інвестували в брендування мене "агентом Козирем" і знищення репутації", — говорить очільник Офісу президента.

Раніше Андрій Єрмак заявив, що не має охорони і розповів про гелікоптери ДСНС для польоту у Карпати.

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