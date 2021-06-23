"Агресивна і провокативна політика РФ": Кулеба відреагував на обстріли есмінця Британії в Чорному морі

"Агресивна і провокативна політика РФ": Кулеба відреагував на обстріли есмінця Британії в Чорному морі

Очільник МЗС України наголосив на необхідності взаємодії членів НАТО з Україною у Чорному морі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ситуацію з обстрілом британського есмінця в Чорному морі агресивною і провокативною політикою Росії.

Про це він написав у Twitter.

"Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі", - написав Кулеба.

Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі. https://t.co/U3udADyeE9 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2021

Нагадаємо, російський винищувач відкрив попереджувальний вогонь по есмінцю Великої Британії, який увійшов до Чорного моря у районі мису Фіолент. У відомстві зауважують, що британський корабель "на три кілометри зайшов у територіальні води РФ", але не реагував на попередження.

Однак варто зауважити, що окупація Криму міжнародно не визнана та визначається як акт незаконної анексії внаслідок збройної агресії Росії. Крим та Севастополь мають міжнародно-правовий статус "територій України, тимчасово окупованих Росією".

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