Агресивні кроки Росії можуть прискорити процес членства України в НАТО - спікерка Сейму Литви

За словами політикині, членство в НАТО ​​залежить від багатьох обставин.

Ніхто не може відмінити суверенне право України вільно обирати альянси, оборонний союз, частиною якого вона хотіла б бути, включаючи НАТО. А обіцянка НАТО 2008 року (на Бухарестському саміті, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – Ред.) Україні залишається чинною.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua заявила спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен.

"Вона все ще діє. Це дуже важливо. І звичайно, це право, яке Україна виборює досі. Членство в НАТО, звісно, ​​залежить від багатьох обставин. Але я також не можу виключити, що шлях, який обрала Російська Федерація, її агресивні кроки в середньостроковій перспективі можуть мати зворотний бажанням Російської Федерації ефект, що це прискорить процес членства України або інших країн, як у випадку Швеції та Фінляндії", - зазначила вона.

Водночас Чмілітє-Нільсен.не береться робити прогнозів, через скільки років Україна вступить до ЄС.

"Я б не хотіла робити таких прогнозів. Це залежить від багатьох обставин", - резюмувала вона.

Нагадаємо:

НАТО не має консенсусу щодо можливого членства України в Альянсі, однак жодна третя сторона, зокрема Російська Федерація, не має права вето на рішення, яке стосується лише країни та організації, до якої вона хоче вступити. Заступник генсека НАТО заявив, що Альянс не буде втручатися у військові дії України, однак підтримає її "іншими способами".

Канцлер Німеччини відвідає Вашингтон, аби запевнити НАТО у підтримці України

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