Агресія дорого коштуватиме: Боррель заявив, що ЄС не закриватиме представництва в Києві

Агресія дорого коштуватиме: Боррель заявив, що ЄС не закриватиме представництва в Києві

Дипустанови продовжують надавати допомогу європейським громадянам.

Європейський Союз не закриває свої дипломатичні представництва в Києві на тлі інформації про вторгнення Росії до України вже "найближчими днями".

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, яка опублікована на сайті Європейської ради.

За його словами, ЄС та його країни-члени координують свої дії з огляду на нинішні загрози для України.

"Дипломатичні представництва залишаються в Києві, продовжують діяти на підтримку громадян ЄС та у співпраці з українською владою. Присутність персоналу та рекомендації щодо подорожей громадянам ЄС коригуються за потреби з урахуванням безпекових обставин", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, Боррель від імені ЄС вчергове застеріг Москву від військової агресії проти України. Він наголосив: за широкомасштабне вторгнення РФ доведеться заплатити високу ціну.

"Ми підтверджуємо нашу постійну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та дипломатичних зусиль щодо деескалації. Нагадуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки та дорого коштуватиме", - заявив керівник дипломатії Євросоюзу.

Президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала 1,4 год. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України.

Президент США Джо Байден 12 лютого також поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала понад одну годину Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.

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