Агресія РФ і деокупація Криму та Донбасу: Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

Агресія РФ і деокупація Криму та Донбасу: Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

В Нью-Йорку відбувається 76 Асамблея.

Сьогодні, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський виступить у Нью-Йорку на 76 Генасамблеї ООН.

Про це розповіли у ТСН.Ранок.

Associated Press

У своєму виступі він говоритиме про російську агресію та можливості деокупації Криму й Донбасу. Своєю чергою, Росія вже тричі намагалася заблокувати у порядку денному ці обговорення.

Крім того, вже сім років Москва витрачає значні фінансові та політичні ресурси на те, щоби питання Донбасу, а особливо вкраденого нею Криму, забулося та не обговорювалося на міжнародному рівні. Утім, цього разу, кажуть в українській делегації, Росія зазнала невдачі.

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"Протидія російській агресії і звільнення наших деокупованих територій - Криму та окремих територій Донецькоі та Луганської областей. Залучення ООН додатково для вирішення гуманітарних проблем людей, які постраждали від російської агресії", - наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський із робочим візитом прибув до США для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. президент під час виступу на Генасамблеї, зокрема, торкнеться теми Кримської платформи, а також може запросити країни приєднатися до підписаної 23 серпня декларації.

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