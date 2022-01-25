"Агресія РФ проти України коштуватиме їй дорого": Столтенберг вітає розгортання сил союзників у східній частині НАТО

"Агресія РФ проти України коштуватиме їй дорого": Столтенберг вітає розгортання сил союзників у східній частині НАТО

Він нагадав про послідовний підхід НАТО до Росії, який включає потужне стримування та оборону у поєднанні з діалогом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг взяв участь в організованій президентом США Джо Байденом віртуальній зустрічі лідерів найбільших країн Альянсу та Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Зустріч була присвячена продовженню нарощування Росією військової могутності в Україні та навколо неї та її наслідків для європейської та міжнародної безпеки.

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Нагадаємо, що у зустрічі взяли участь прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда, який представляє головування в ОБСЄ, голова Європейської ради Шарль Мішель та голова Європейської комісії фон дер Ляйєн.

"Учасники наголосили на важливості "єдності в цей критичний час і ясно дали зрозуміти, що будь-яка подальша агресія Росії проти України обійдеться їй дорого", — йдеться у повідомленні.

Також Столтенберг нагадав про послідовний двовекторний підхід НАТО до Росії, який включає потужне стримування та оборону у поєднанні з діалогом. Він привітав додаткові оборонні розгортання союзників по НАТО в східній частині Альянсу і наголосив на необхідності подальшого покращення ситуаційної поінформованості НАТО та посилення колективної оборони та стримування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки не виключають військової участі у конфлікті навколо України через російську агресію. Про це заявила в інтерв'ю молдавському телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

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