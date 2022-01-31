Агресія РФ – загроза не лише Україні, а й всій Європі та світу: основні тези виступу представниці США в ООН

Агресія РФ – загроза не лише Україні, а й всій Європі та світу: основні тези виступу представниці США в ООН

Дипломатка наголосила, що "якщо колишні імперії знову захоплюватимуть території силою, це поставить планету на небезпечний шлях".

Агресія Росії – це не лише загроза Україні, а й усій Європі та міжнародному порядку, який має зберігати Рада безпеки ООН.

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні Ради Безпеки, присвяченому ситуації навколо України.

Вона назвала сьогоднішню ситуацію в Європі небезпечною, а дії Росії – "ударом по серцевині статуту ООН".

Обов'язки ООН

Томас-Грінфілд зазначила, що після Другої світової війни Рада безпеки ООН була створена для того, щоб запобігти тим загрозам, із якими зіткнулася сьогодні Україна.

"Ми маємо не лише вирішувати конфлікти після їх виникнення, а й попереджати саме їх виникнення. Агресія Росії – це не лише загроза Україні, а й усій Європі та міжнародному порядку, який має зберігати Рада безпеки ООН. Це принцип, що ні одна країна не може перекроювати кордони силою. Ми не можемо просто чекати", – наголошує американська дипломатка.

Представник США в ООН нагадала, що Росія сконцентрувала близько 100 тис. своїх військових поблизу кордону України.

"Це найбільша мобілізація військ за кілька десятиліть. РФ також перекинула 5 тис. військових до Білорусі з балістичними ракетами, спецназом та авіаційними батареями", – повідомила вона.

Попередні акти агресії РФ

Томас-Грінфілд нагадала, що 2014 року Росія незаконно захопила Крим, 2008 року вторглася до Грузії.

"Російські війська зараз відмовляються піти з Молдови, незважаючи на побажання народу Молдови та законного уряду. А на Донбасі бойовики під егідою Росії продовжують чинити насильство щодо українського народу. Якщо Росія нападе на Україну, то ніхто не скаже, що ми цього не передбачали. Саме тому важливе сьогоднішнє засідання", – наголосила дипломатка.

"Несправжня країна"

"Протягом багатьох років РФ каже, що Україна – несправжня країна. Давайте чітко заявимо: Україна – член ООН, яка нещодавно відсвяткувала 30-річчя своєї незалежності. Українці – це гордий народ, багатий на культуру. Він має право визначити своє майбутнє без зовнішньої погрози", — заявила Томас-Грінфілд.

За її словами, це право, яке записано у Статуті ООН та Росія погодилася його відстоювати.

Дипломатка звернула увагу міжнародної спільноти, що "якщо колишні імперії знову захоплюватимуть території силою, це поставить планету на небезпечний шлях".

Пізніше Лінда Томас-Грінфілд узяла додаткове слово після виступу постпреда РФ Василя Небензі.

Також читайте Міфічна загроза: представник РФ в ООН використав слова Зеленського для виправдання агресії Росії

"Не можу сказати, що мене здивував виступ мого російського колеги, однак я розчарована. І я не можу не виправити його помилкових заяв. Жодних планів щодо ослаблення Росії немає, про що говорив російський представник. Навпаки, ми вітаємо Росію як відповідального члена міжнародної спільноти. Проте її дії на кордонах з Україною не є відповідальними, а провокаційними. Наше визнання фактів на місцях не є провокацією. Ми віддані шляху демократії і сподіваємося, що Росія обере той самий шлях", — підсумувала вона.

Нагадаємо, що Рада безпеки ООН підтримала проведення засідання щодо ситуації навколо України.

Читайте також: