Агресія РФ, звільнення бранців і "Кримська платформа": Зеленський у Нью-Йорку зустрівся із генсеком ООН

Зеленський закликав генсека ООН підтримати "Кримську платформу".

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває у Нью-Йорку, де візьме участь в 76-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, 22 вересня провів зустріч з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем та запросив його до України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, Зеленський під час розмови із Гутеррішем закликав його посилити підтримку "Кримської платформи", а також передав список майже 450 українських бранців, які перебувають у полоні РФ, і попросив генсека ООН сприяти у звільненні ув’язнених.

"Досягнення кінцевої мети Кримської платформи – повернення Криму – відновить повагу до Статуту ООН. Вважаю, що сприяти виконанню рішень Кримської платформи є обов’язком Організації", - наголосив президент.

Глава держави подякував і за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та обговорив участь України в операціях ООН з підтримання миру.

"Важливо, що понад 300 українських "блакитних шоломів" виконують завдання у шести операціях ООН з підтримання миру. Україна продовжуватиме робити внесок у спільну справу зміцнення міжнародного миру й безпеки", - висловився український лідер.

Глава держави наголосив, що Україна готова постачати якісні товари та послуги, зокрема для операцій з підтримання миру, в ІТ-сфері та постачанні продовольства

"Ми готові нарощувати нашу участь у постачанні товарів і послуг, зокрема для операцій з підтримання миру, в ІТ-сфері та постачанні продовольства. Багато українських компаній здатні постачати якісні товари та послуги за конкурентоспроможними цінами", - підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський із робочим візитом прибув до США для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Президент під час виступу на Генасамблеї, зокрема, торкнеться теми "Кримської платформи", а також може запросити країни приєднатися до підписаної 23 серпня декларації.

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