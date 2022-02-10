Агресія Росії проти України: Джонсон назвав найближчі дні найнебезпечнішими

Дивлячись на дані розвідки, британський прем’єр назвав найнебезпечнішими наступні кілька днів через концентрацію військ Росії на кордоні з Україною.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засумнівався в тому, що Москва вже ухвалила рішення про подальші дії щодо України.
Про це Джонсон заявив на спільній з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції в четвер, 10 лютого.
"Усі ми думаємо, що рішення ще не ухвалено, але це абсолютно не означає, що зовсім невдовзі не відбудеться чогось абсолютно катастрофічного", – сказав британський прем’єр.
"Наша розвідка спостерігає за концентрацією військ на кордоні з Україною, і це, ймовірно, найнебезпечніший момент для наступних кількох днів", – додав прем'єр.
Нагадаємо, 10 лютого стартували військові навчання Росії та Білорусі. У Кремлі стверджують, що ці навчання мають виключно оборонний характер. Однак на Заході підозрюють, що це частина підготовки до можливого вторгнення до України.
Так, в адміністрації президента США заявили, що вважають загрозою ескалації поблизу українських кордонів спільні військові навчання Білорусі та Росії.
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