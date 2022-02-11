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Агресія Росії проти України матиме жорстку ціну: ЄС засудив військові навчання РФ у Чорному морі та у Білорусі

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Агресія Росії проти України матиме жорстку ціну: ЄС засудив військові навчання РФ у Чорному морі та у Білорусі

Associated Press

Євросоюз закликав Росію до негайної деескалації, дотримання міжнародного права та конструктивного діалогу через чинні міжнародні механізми.

Європейський Союз засудив агресивні дії та погрози Росії, нарощування військ біля українського кордону, а також посилення її військової присутності та навчання у Чорному морі.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, - пише Укрінформ. 

"Ми засуджуємо тяглі агресивні дії та погрози Росії щодо України та нарощування військ біля кордону з Україною, розгортання бойових сил у Білорусі, спільні навчання з Білоруссю, а також посилення її військової присутності й військово-морські навчання у Чорному морі та на незаконно анексованому Кримському півострові", - йдеться у заяві.

Євросоюз закликав Росію до негайної деескалації, дотримання міжнародного права та конструктивного діалогу через чинні міжнародні механізми. 

"Разом з нашими трансатлантичними партнерами та однодумцями ми знову заявляємо, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки та жорстку ціну. Це включає широкий спектр секторальних, фінансових та індивідуальних обмежувальних заходів", - резюмують у заяві. 

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати сильну відповідь Росії на її дії в Чорному й Азовському морях. За словами міністра, коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності.

В адміністрації президента США вважають загрозою ескалації спільні військові навчання Білорусі та Росії поблизу українських кордонів.

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