Агресія Росії проти України матиме жорстку ціну: ЄС засудив військові навчання РФ у Чорному морі та у Білорусі

Євросоюз закликав Росію до негайної деескалації, дотримання міжнародного права та конструктивного діалогу через чинні міжнародні механізми.
Європейський Союз засудив агресивні дії та погрози Росії, нарощування військ біля українського кордону, а також посилення її військової присутності та навчання у Чорному морі.
Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, - пише Укрінформ.
"Ми засуджуємо тяглі агресивні дії та погрози Росії щодо України та нарощування військ біля кордону з Україною, розгортання бойових сил у Білорусі, спільні навчання з Білоруссю, а також посилення її військової присутності й військово-морські навчання у Чорному морі та на незаконно анексованому Кримському півострові", - йдеться у заяві.
Євросоюз закликав Росію до негайної деескалації, дотримання міжнародного права та конструктивного діалогу через чинні міжнародні механізми.
"Разом з нашими трансатлантичними партнерами та однодумцями ми знову заявляємо, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки та жорстку ціну. Це включає широкий спектр секторальних, фінансових та індивідуальних обмежувальних заходів", - резюмують у заяві.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати сильну відповідь Росії на її дії в Чорному й Азовському морях. За словами міністра, коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності.
В адміністрації президента США вважають загрозою ескалації спільні військові навчання Білорусі та Росії поблизу українських кордонів.
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