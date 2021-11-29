Агресія Росії: в МЗС назвали найгірший сценарій для України

За словами Дмитра Кулеби, "Путін переконаний, що Захід слабкий і нерішучий", тому може використати цей вдалий момент для нападу.

Російська Федерація може знову силою змінити кордони в Європі, як це вже було 2014-го, анексувавши Крим та окупувавши окремі райони Донецької і Луганської областей.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу для іноземних ЗМІ.

“За найгіршим сценарієм, Росія може спробувати підірвати архітектуру безпеки в Європі, що склалася після Холодної війни, та силою перекреслити кордони знову, як це вона вже робила у 2008 році в Грузії і в 2014”, - сказав він.

За його словами, Росія може це зробити, оскільки вона зараз бачить можливості для такого плану. "Путін переконаний, що Захід слабкий і нерішучий, особливо зараз. Німеччина та Франція сфокусовані на внутрішньо-політичних справах. У Німеччині нещодавно пройшли вибори, і скоро вони мають пройти у Франції", - сказав очільник української дипломатії.

Як повідомляли раніше, Білорусь з Росією планують провести спільні навчання з прикриття південних кордонів поблизу українського кордону.

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