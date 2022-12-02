Агресією проти України Росія створила найбільшу геополітичну кризу сучасного покоління — МЗС Австрії

Голова Міністерства закордонних справ Австрії Александер Шалленберг закликав Росію припинити війну проти України та вивести свої війська.

Про це глава австрійського МЗС заявив під час 29-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у польському місті Лодзь, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що Росія повинна вивести свої війська з України, припинити обстріли та повернутись за стіл переговорів.

Дипломат зазначив, що Росія порушує всі міжнародні правила, атакуючи цивільну інфраструктуру України та цивільне населення.

"Воєнні злочини у Бучі та в інших місцях залишаться у нашій колективній свідомості. Одне є зрозумілим: безкарності не може бути", - наголосив Шалленберг.

Міністр підкреслив, що наразі йдеться про найбільшу геополітичну кризу всього сучасного покоління. Він заявив, що Росія порушила всі принципи Гельсінського Заключного акта, включаючи непорушність кордонів, мирне врегулювання суперечок, повагу до суверенітету та територіальної цілісності держав.

Шалленберг додав, що Австрія буде на боці України і допомагатиме щосили.

Нагадаємо, раніше колишній заступник генсека НАТО, експосол США в Росії Александер Вершбоу заявив, що Захід повинен поставити Україні ракети ATACMS для захисту критичної інфраструктури.

Крім того, ми інформували, що голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі закликав звернути особливу увагу на викрадення українських дітей росіянами.

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