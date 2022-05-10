"Агресор має отримати найбільшу шкоду від агресії": Зеленський назвав три інструменти для завершення війни

"Агресор має отримати найбільшу шкоду від агресії": Зеленський назвав три інструменти для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для якнайшвидшого звільнення території держави від російських окупантів необхідні три інструменти: зброя, санкції і блокування будь-якої діяльності громадян РФ за кордоном.

Президент наголосив, що внаслідок вторгнення Росії до України загинули 226 дітей і тисячі дорослих, близько 12 млн українців стали вимушеними переселенцями.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні до народу і влади Мальти 10 травня.

"Я впевнений, ви повністю розумієте, чому цю війну потрібно закінчити якнайшвидше, чому Росію потрібно змусити якнайшвидше звільнити захоплену українську територію", – сказав глава держави.

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Він запевнив, що є тільки три інструменти, щоб це забезпечити. Перший – це зброя, яка дає змогу вистояти на полі бою та врятувати українців, яких убивають російські військові. Другий інструмент – санкції проти Росії, адже найболючіше для цієї держави – втратити доходи від експорту енергоресурсів, а також отримати повну блокаду банківських операцій.

"Саме це й потрібно зробити. Агресор має отримати найбільшу шкоду від агресії", – наголосив Зеленський.



Щодо третього аспекту звільнення України від загарбників, то президент заявив, що після тисяч воєнних злочинів російських військ європейцям варто замислитись, чи варто приймати у себе представників РФ.

Президент України звернувся до політиків і народу Мальти

Нагадаємо, Зеленський також закликав Мальту заблокувати нерухомість, яхти, що належать громадянам Росії, а також – діяльність у країні російських компаній.

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