Доктор Комаровський зізнався, що на дні народження Шустера був Ахметов

Доктор Комаровський зізнався, що на дні народження Шустера був Ахметов

За словами Євгена Комаровського, який був гостем на святкуванні, олігарх проголосив на честь іменинника “неймовірний тост”.

Український олігарх Рінат Ахметов вітав з днем народження телеведучого Савіка Шустера, яке він відзначав у Литві. Як відомо із опублікованого згодом резонансного фото, на святкуванні також були присутні ексочільник МВС Арсен Аваков, лікар Євген Комаровський, журналіст Дмитро Гордон та політик Володимир Гройсман.

В інтерв'ю “Новому изданию” присутність Ахемтова підтвердив один із гостей — лікар Комаровський.

За його словами, олігарх проголошував тост на честь іменинника.

“Він говорив дуже неймовірний тост за здоров'я людини, яка коштує йому дуже дорого. Тому що через те, що Савік Шустер не погоджує з ним нічого і робить що хоче, потім на нього [Ахметова] наїжджає влада, і він втрачає гроші”, — розповів подробиці Комаровський.

Після цього олігарх, начебто, зник з поля зору гостей.

Раніше, 22 листопада, на тлі чуток про створення нової політичної сили Аваков опублікував фото з Гордоном, Комаровським, Шустером і Гройсманом. Згодом “Українська правда” опублікувала розслідування, згідно з яким Ахметов міг використати день народження Шустера, щоб провести переговори з потенційними кандидатами в президенти, які протистоятимуть чинному главі держави Володимиру Зеленському.

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З приводу цього лікар Комаровський обурився, вдавшись до ненормативної лексики. “Поїхали до Вільнюса, щоб обрати президента. А нахр*на їхати до Вільнюса? Що, не можна зустрітись у Кончі-Заспі, щоб щось обговорити? Що за дурня взагалі?” - емоційно говорив він.

Нагадаємо, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, як він повідомив президенту Володимиру Зеленському про свою відставку і чому це зробив.

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