Агресію Росії все ще можна відбити: The Telegraph назвало, що здатен змінити Трамп

Дональд Трамп і Володимир Путін / © Associated Press

Агресію Росії все ще можна відбити, а суверенітет України гарантувати, якщо президент США Дональд Трамп продемонструє волю до політики тиску замість страху перед погрозами президента Росії Володимира Путіна. Ядерні погрози Кремля — це «порожня бравада», щодо якої не можна повторювати помилок адміністрації попереднього президента США Джо Байдена.

Про це пише редактор відділу оборони та закордонних справ Кон Кофлін у колонці для The Telegraph.

Погрози Путіна

Одна з найменш переконливих стратегій президента Росії Володимира Путіна у затяжній війні проти України полягає в тому, що щоразу, коли він опиняється у складній ситуації, починає лякати Захід апокаліптичними сценаріями, зокрема ядерною ескалацією.

«Остання погроза Путіна — заяви про те, що Росія готова до війни з Європою, якщо європейські лідери не погодяться на максималістські територіальні вимоги Москви для завершення конфлікту, — тому має сприйматися радше як чергова порожня бравада, а не реальна екзистенційна загроза», — зазначає автор статті.

Путін озвучив це попередження після того, як європейські лідери разом з Україною втрутилися, щоб пом’якшити первісну мирну пропозицію адміністрації Трампа, яку багато хто назвав фактичною капітуляцією перед Кремлем.

Однак, зазначається у матеріалі, замість того, щоб піддаватися залякуванням, керівництву НАТО варто пам’ятати: у разі прямого військового зіткнення з Росією саме Альянс має беззаперечну військову перевагу. Як наголосив генсек НАТО Марк Рютте після навмисного порушення російськими літаками повітряного простору кількох членів Альянсу, Москві слід діяти обережно, адже сила НАТО «набагато сильніша», ніж наявні в Росії можливості.

Страхи і прорахунки Байдена, які важливо не повторити

«Це не означає, що погрози Путіна завжди були безрезультатними. Однією з причин, чому війна триває вже майже чотири роки, є те, що колишній президент США Джо Байден боявся робити кроки, які могли б „спровокувати“ російського диктатора на ескалацію», — вказується у матеріалі.

Байден неодноразово затягував із передаванням Україні необхідного високотехнологічного озброєння. У результаті США та їхні союзники забезпечили Київ засобами оборони, але не надали достатньо ресурсів для перемоги.

У нинішньому раунді перемовин щодо завершення війни критично важливо, щоб адміністрація Трампа та європейські партнери не повторили прорахунків Байдена та не сприймали абсурдні погрози Путіна як реальні.

«Уже зараз є ознаки того, що президент США Дональд Трамп, замість того щоб боятися Путіна, готовий діяти з ним у тій самій манері», — вважає автор статті.

Трампу добре відома тактика тиску: саме він дозволив стратегічному бомбардувальнику B-2, здатному стерти з лиця землі величезні території Росії, очолити проліт ВПС США під час візиту Путіна на Аляску в серпні.

Згодом Трамп ще більше підвищив ставки, наказавши Пентагону відновити американські ядерні випробування.

Трампу також добре відома вразливість внутрішніх позицій Путіна — ймовірно, саме тому російський лідер робить заяви про нібито перемоги на фронті та стабільність російської економіки.

У реальності все навпаки: хоч російські війська й досягли певних незначних успіхів на сході України, ці здобутки коштували величезних людських втрат. Слабкість армії РФ стала очевидною на останніх кадрах із фронту, де російські військові змушені воювати без базового захисту — шоломів і броні.

Запроваджений Трампом новий пакет санкцій, який включає блокування «Роснефти» й «Лукойла», вже серйозно вдарив по російській економіці, що й без того руйнується війною. Оцінюється, що Росія вже втратила третину своїх щомісячних експортних доходів.

Команда Трампа має ще низку інструментів тиску на РФ

Якщо Путін і надалі відмовлятиметься від припинення вогню, команда Трампа має ще низку інструментів тиску, здатних істотно підірвати здатність Росії вести війну. Йдеться про жорсткіше виконання санкцій проти держав, як-от Китай і Індія, що продовжують купувати російську нафту. Іншим варіантом може стати блокування «тіньового флоту» танкерів, які транспортують підсанкційні вантажі російської нафти по всьому світу.

Крім того, Трамп може ухвалити рішення передати Україні далекобійні ракети Tomahawk, здатні уражати цілі глибоко всередині Росії, що може кардинально змінити перебіг війни.

«Якщо Трамп справді прагне завершити цю жахливу війну, він має усвідомити: Путін погодиться на мирну угоду лише тоді, коли зрозуміє, що в нього більше немає іншого виходу, окрім як припинити свою „спеціальну військову операцію“ зі знищення України», — резюмував автор публікації.

До слова, напередодні президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що будь-яка угода про припинення бойових дій в Україні навряд чи відповідатиме всім умовам справедливого миру. Він підкреслив, що мир може бути «компромісом» і що європейці мають готуватися до цього. Стубб також визнав, що 28-пунктний план США було «неприємно читати».

Додамо, видання The Telegraph також писало, що відсутність прогресу у мирних переговорах щодо війни в Україні викликає занепокоєння в Європі, що США можуть дистанціюватися та скоротити підтримку Києва. Європейські партнери неформально закликають Трампа повернутися до політики підвищення тиску на Кремль (як-от загроза продажу Tomahawk Україні чи санкції проти «Роснефти» і «Лукойла»). Видання попереджає про ризик, що нетерплячий Трамп може відійти від процесу, що матиме критичні наслідки для фронту.