Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Глобальна політика Дональда Трампа, що характеризується агресивним підходом і руйнуванням традиційних альянсів, змушує авторитарні режими зближуватися. Цей процес веде до формування нового світового порядку, де домінуватимуть Китай, Росія та КНДР, які об’єднані спільною опозицією до американської гегемонії.

Про це пише оглядач The Guardian Саймон Тісдалл.

Аналітик зазначає, що перша реакція Дональда Трампа на зустріч Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна та Кім Чен Ина на військовому параді в Пекіні була, як і слід було очікувати, цілком про нього. Цей показ солідарності та сили, скаржився він, є не чим іншим, як спробою «змови» проти Сполучених Штатів.

Трамп любить військові паради, але лише свої, і ще більше йому подобається бути в центрі уваги і почуватися світовим лідером номер один. Проте зображення з китайської столиці, де тріумвірат лідерів «вісі зла» демонструє єдність, кинули виклик його его.

Новий світовий порядок: хто і навіщо його будує

Таке зачеплене самолюбство Трампа та вражальна слабкість його реакції, безсумнівно, тішитимуть Сі Цзіньпіна. Поведінка Трампа щодо Китаю з моменту вступу на посаду була агресивною, мстивою та водночас зверхньо-поблажливою. Зокрема, його каральні торгові тарифи спричинили безпрецедентні проблеми у відносинах з Пекіном.

Хоча найгірші з цих заходів призупинено до листопада, вони пояснюють неодноразові заяви Сі про те, що Китай є гордою нацією, над якою не будуть знущатися. Водночас Трамп невиразно говорив про можливість саміту тет-а-тет, ніби це був великий подарунок. Відповіддю Сі став демонстративний парад тріумвірату в Пекіні.

Китайський президент організував цю грандіозну політичну, дипломатичну та військову виставу з метою продемонструвати майбутню глобальну лідерську роль Китаю. Це те, над чим Сі працював з моменту свого приходу до влади у 2012 році. Він централізував контроль більшою мірою, ніж будь-який лідер після Мао Цзедуна, чиє часто катастрофічне правління він публічно шанує.

Критика прорахунків Сі — а їх було чимало, в управлінні економікою, ринком праці, під час кризи нерухомості та боротьби з корупцією — призвела до посилення обмежень для корпорацій, ЗМІ та особистих свобод. Китай, як «держава спостереження», безперечно, є номером один у світі. Зовнішня політика Сі, особливо щодо Тайваню та Південнокитайського моря, є відверто експансіоністською.

«Коаліція зацікавлених»: чому союз може бути недовгим

Присутність десятків національних лідерів, спочатку на найбільшій в історії щорічній конференції Шанхайської організації співпраці (ШОС), а потім у Пекіні, демонструвала, що Китай закладає основу, значення якої виходить далеко за межі Білого дому. Своєю присутністю лідери Туреччини, Індонезії, Малайзії, Пакистану, Ірану та багатьох інших держав, що розвиваються, вклонилися китайській владі.

Навіть лідер Індії Нарендра Моді, відчужений тарифами Трампа, також приєднався, мінімізувавши давнє суперництво з Китаєм. Спільна декларація ШОС фактично схвалила новий, щойно сформований глобальний порядок безпеки та економіки, який кидає виклик післявоєнному світоустрою, що існував з 1945 року, та в якому домінує Вашингтон.

Не дивно, що Трамп був цим засмучений. Однак, хто навсправжки буде заперечувати, що саме його нерозумне, провокаційне антагоністичне ставлення як до друзів, так і до ворогів, спровокувало так багато країн підтримати Китай?

«Припущення, що пекінський альянс з тріумвіратом Сі-Путін-Кім у його серці може проіснувати тривалий час і знайти конструктивні, невійськові шляхи для співпраці, є дуже сумнівним», — зазначає Саймон Тісдалл.

Путін потребує допомоги Сі в Україні, але Росія історично відчуває страх перед китайським експансіонізмом. Кім Чен Ин з Північної Кореї, чия поведінка і фінансова неспроможність дестабілізують регіон і турбують Пекін, також боїться китайського домінування.

Це партнерство засноване на доцільності, йому бракує ідеологічної, інтелектуальної чи моральної основи. Їх об’єднує опозиція до американської гегемонії, до фінансової системи, в якій домінує Захід і долар, і до універсальних стандартів прав людини та громадянських прав, які вони вважають обтяжливими.

Всі вони — антидемократичні авторитарні правителі. Вони знають, що їм не подобається, але невідомо, чи мають вони життєздатну, надійну ідею альтернативних глобальних структур, що виходять за рамки лише національних інтересів. З огляду на ситуацію, багато країн середнього рівня цілком могли б повернутися на орбіту США, якби ними керував більш раціональний та менш конфронтаційний президент, підсумовує Саймон Тісдалл.

Нагадаємо, на параді з Путіним і Кімом Сі Цзіньпін зробив гучну заяву. Сі назвав КНР великою нацією, яку «ніколи не залякають жодні хулігани».