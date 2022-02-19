"Акт агресії Путіна стане катастрофічним": Джонсон закликав Захід зупинити президента РФ

Британський прем’єр переконаний, що ще є шанс уникнути непотрібного кровопролиття.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Заходу потрібна демонстрація єдності, якщо він хоче переконати президента Росії Володимира Путіна уникнути катастрофічного вторгнення до України.

Свою заяву Джонсон зробив перед відвідуванням Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 19 лютого, повідомляє Reuters.

"Все ще є шанс уникнути непотрібного кровопролиття, але для цього потрібна переважна демонстрація західної солідарності, що перевершує все, що ми бачили в новітній історії", – зазначив британський прем’єр.

Зауважимо, що у триденній Мюнхенській зустрічі беруть участь високопосадовці, зокрема віце-президент США Камала Гарріс і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Я закликатиму до єдності перед обличчям потенційної російської агресії в Україні. І ця єдність абсолютно необхідна, якщо ми збираємося стримати акт агресії Володимира Путіна, який, на мою думку, стане абсолютно катастрофічним", – заявив Джонсон.

В офісі прем’єра Британії заявили, що він виступить з аналогічним зверненням під час свого виступу на конференції. Окрім того, він у Мюнхені зустрінеться з кількома європейськими партнерами, щоб обговорити реакцію на російську кризу.

Нагадаємо, 18 лютого президент США Джо Байден із посиланням на дані розвідки заявив, що Росія таки вторгнеться до України і Путін вже ухвалив відповідне рішення.

Також за даними США, Росія зосередила біля кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях до 190 тис. військових.

Міноборони Британії оприлюднило карту потенційного вторгнення росіян в Україну

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