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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
512
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"Акт капітуляції": у Бундестазі відреагували на мирний план Трампа

Берлін вважає, що такий мирний план може обернутися не дуже добре.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Бундестаг.

Бундестаг. / © Associated Press

Депутата німецького Бундестагу Родеріх Кізеветтер розкритикував запропоновану президентом США Дональдом Трампом угода щодо припинення війни Росії проти України

Як повідомляє німецьке видання Tagesschau.

Зазначається, що він прокоментував односторінковий документ, який, за даними ЗМІ, адміністрація Білого дому подала як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Він назвав цю пропозицію "актом капітуляції".

"Звичайно, ні Європа, ні Україна не можуть на це погодитися, тому що тоді наша безпека опиниться під ще більшою загрозою", – наголосив Кізеветтер.

Нагадаємо, The Telegraph пише про те, що Київ висунув пʼять вимог на мирний план президента США Дональда Трампа. Так, Україна вимагає не визнавати Крим російським і не допустити капітуляції.

Дата публікації
Кількість переглядів
512
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