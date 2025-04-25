"Акт капітуляції": у Бундестазі відреагували на мирний план Трампа

Бундестаг. / © Associated Press

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Депутата німецького Бундестагу Родеріх Кізеветтер розкритикував запропоновану президентом США Дональдом Трампом угода щодо припинення війни Росії проти України

Як повідомляє німецьке видання Tagesschau.

Зазначається, що він прокоментував односторінковий документ, який, за даними ЗМІ, адміністрація Білого дому подала як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

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Він назвав цю пропозицію "актом капітуляції".

"Звичайно, ні Європа, ні Україна не можуть на це погодитися, тому що тоді наша безпека опиниться під ще більшою загрозою", – наголосив Кізеветтер.

Нагадаємо, The Telegraph пише про те, що Київ висунув пʼять вимог на мирний план президента США Дональда Трампа. Так, Україна вимагає не визнавати Крим російським і не допустити капітуляції.

Дата публікації 09:46, 19.04.25 Кількість переглядів 301 Зараз! Екстрені заяви зі США: Крим визнають російським?! План Кремля розсекречено!