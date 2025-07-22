Акт внутрішньої підривної діяльності в умовах війни: Стерненко відреагував на зміну антикорупційного законодавства

Сергій Стерненко / © скриншот з відео

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Те, що відбулося у Верховній Раді — акт внутрішньої підривної діяльності в умовах війни.

Про це написав блогер і волонтер Сергій Стерненко у Telegram, коментуючи зміну антикорупційного законодавства.

«Вже зараз бачу тотальне неприйняття суспільством цієї ініціативи. Військові, волонтери, громадські діячі, абсолютна більшість обурена діями нардепів. Таке рішення ВР значно деморалізує людей та створює підґрунтя для внутрішнього розбрату і протистояння. Підриває довіру до державних інституцій», — зазначив він.

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Стерненко наголосив, що під час війни вистояти можна лише обʼєднуючись.

«Країна, у якій влада втрачає підтримку громадян, не може ефективно протистояти агресору. Це аксіома. Це подарунок Москві, кращий за будь-які ІПСО разом узяті», — підкреслив він.

Водночас волонтер зазначив, що ще не все втрачено.

«Президент може ветувати або не підписати законопроєкт. Сподіваюсь на це. НАБУ та САП мають бути незалежними інституціями», — резюмував він.

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Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада підтримала в цілому скандальний законопроєкт №12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

Що передувало

Раніше у НАБУ та САП забили на сполох і попередили, що ухвалення змін зведе нанівець їхню незалежність і перетворить ці структури на підрозділи Офісу генпрокурора. Розбудовувана від 2025 року антикорупційна система України може бути зруйнована.

Зауважимо, що 21 липня працівники СБУ та Офісу генпрокурора провели обшуки у межах «спеціальної операції з протидії російському впливу на НАБУ». У межах цих дій силовики затримали одного з працівників бюро, який, за версією слідства, допомагав своєму батькові — громадянину Росії — налагодити канал збуту марихуани до Дагестану.

Крім цього, відбулися обшуки у співробітників НАБУ, причетних до нещодавньої ДТП.

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