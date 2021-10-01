Активізація Північної Кореї: КНДР випробувала нову зенітну ракету

ЗМІ не повідомляють будь-які характеристики ракети
Північна Корея заявила, що випробувала зенітну ракету нового типу.
Про це інформує південнокорейське агентство "Ренхап".
Запуск був проведений, щоб підтвердити практичність роботи пускової установки, радіолокатора і перевірити бойові характеристики ракети. Вона розроблена Академією військових наук КНДР.
В ході випробувань були підтверджені збільшення точності наведення ракети, швидкості реакції і дальності ураження цілі коштом впровадження нових технологій.
Раніше повідомлялося, що в США військові вивчивши повідомлення про випробування в КНДР гіперзвукової ракети, вирішили, що подібне озброєння — не погроза для території США.
Зауважимо, що влада КНДР називають розробку гіперзвукової ракети однієї з п'яти першочергових завдань на поточну п'ятирічку і відзначають, що її реалізація "просувається вперед".
До цього в розпорядженні Пхеньяна не було зброї такого типу.
КНДР раніше провела пуск двох балістичних ракет з повіту Яндок в провінції Пхенан-Намдо в бік Японського моря. Снаряди пролетіли при висоті польоту 60 і більше кілометрів. Лідер КНДР Кім Чен Ин на випробуваннях не був присутній.
Раніше Північна Корея вранці у вівторок, 28 вересня, випустила щонайменше одну нерозпізнану ракету в бік Японського моря.
До цього — 11 і 12 вересня — Північна Корея провела пуски крилатих ракет великої дальності. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін назвав інцидент провокацією. У відповідь Пхеньян виступив з його критикою.