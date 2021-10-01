Активізація Північної Кореї: КНДР випробувала нову зенітну ракету

ЗМІ не повідомляють будь-які характеристики ракети

Північна Корея заявила, що випробувала зенітну ракету нового типу.

Про це інформує південнокорейське агентство "Ренхап".

Також читайте У США не проти зустрітися з представниками КНДР без попередніх умов

Запуск був проведений, щоб підтвердити практичність роботи пускової установки, радіолокатора і перевірити бойові характеристики ракети. Вона розроблена Академією військових наук КНДР.

В ході випробувань були підтверджені збільшення точності наведення ракети, швидкості реакції і дальності ураження цілі коштом впровадження нових технологій.

Раніше повідомлялося, що в США військові вивчивши повідомлення про випробування в КНДР гіперзвукової ракети, вирішили, що подібне озброєння — не погроза для території США.

Зауважимо, що влада КНДР називають розробку гіперзвукової ракети однієї з п'яти першочергових завдань на поточну п'ятирічку і відзначають, що її реалізація "просувається вперед".

До цього в розпорядженні Пхеньяна не було зброї такого типу.

КНДР раніше провела пуск двох балістичних ракет з повіту Яндок в провінції Пхенан-Намдо в бік Японського моря. Снаряди пролетіли при висоті польоту 60 і більше кілометрів. Лідер КНДР Кім Чен Ин на випробуваннях не був присутній.

Раніше Північна Корея вранці у вівторок, 28 вересня, випустила щонайменше одну нерозпізнану ракету в бік Японського моря.

До цього — 11 і 12 вересня — Північна Корея провела пуски крилатих ракет великої дальності. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін назвав інцидент провокацією. У відповідь Пхеньян виступив з його критикою.

Розвідка США заявила про нову серйозну загрозу – балістичну ракету, що випробовують в КНДР

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання