"Активна фаза з'ясування відносин": Данілов прокоментував ризики нападу РФ на Україну

Данілов каже, що загроза для України з боку РФ зберігається постійно від 2014 року.

Загроза повномасштабного нападу Росії на Україну від 2014 року є постійно, але станом на зараз ситуація на кордонах є контрольованою.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

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"Чи є на сьогоднішній день загроза нашій країні? Звичайно, є, вона постійна. Від 2014 року, ми перебуваємо в активній фазі з'ясування відносин з РФ, і це не наша вина, ми ні на кого не нападали. Ситуація перебуває під контролем, навчання вони проводять постійно. Інша справа, що раніше на це не так звертали увагу", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО переконує, що скупчення армії РФ, яке нині фіксується на кордоні, не є загрозливим для України. За його словами, Росія постійно ставить табори, але такої кількості військових, яких Україна б вважала загрозливою, наразі немає. Утім, як додав Данілов, "це не означає, що це не буде відбуватися завтра".

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після переговорів президентів Джо Байдена та Володимира Путіна Росія не припинила стягувати війська до кордонів України.

Крім того, з його слів, у разі повномасштабного нападу РФ на Україну, "війна прийде і до європейських країн". Це також призведе до багатьох жертв.

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