"Активний дипломатичний день": президент Зеленський розповів про контакти з міжнародними партнерами

"Активний дипломатичний день": президент Зеленський розповів про контакти з міжнародними партнерами

Італія погодилася стати одним з гарантів безпеки України у новій системі, а Британія обіцяє ще більшу підтримку оборони від російської агресії та посилення санкцій.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зміст переговорів із лідерами держав-партнерів, які він проводив у понеділок, 28 березня.

Про це глава держави розповів під час свого звернення до українців.

Співрозмовниками українського президента цього дня стали прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон, прем'єр-міністр Канади Трюдо, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Італії Драґі та президент Азербайджану Ільхам Алієв.

"Домовилися з Британією про ще більшу підтримку нашої оборони й посилення санкцій проти Російської Федерації. Канада також підтримує більш жорстке реагування світу на катастрофу, створену російськими військами в українських містах", - зауважив Зеленський.

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У розмові з канцлером Німеччини Шольцом президент України також наголошував на необхідності посилити санкційний тиск на Росію. А президенту Азербайджану Зеленський подякував за надану Україні гуманітарну підтримку, а також поінформував азербайджанського лідера про стан справ на територіях, куди зайшли російські війська.

За словами українського президента, Італія погодилася стати одним з гарантів безпеки України у новій системі, яка зараз опрацьовується.

"Завтра продовжу цю активність. Говоритиму з іншими лідерами світу. Буду працювати і з міжнародними організаціями, з народами Європи та світу", - пообіцяв Зеленський.

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