Активна фаза війни закінчиться вже невдовзі: в ОП озвучили терміни

Війна в Україні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Активна фаза війни в Україні може завершитися вже у найближчі два-три місяці через зміни погоди на фронті та тиск на Росію. Тоді у Москви повернеться воля до переговорів.

Про це радник Офісу президента Сергій Лещенко заявив у одному з телеефірів.

Лещенко зазначив, що нині спостерігається певне затишшя у переговорах України та Росії про закінчення війни, однак, на його думку, ситуація може змінитися після завершення активної фази бойових дій.

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«Зараз ми бачимо таке затишшя, але після того, як закінчиться активна фаза, вона закінчиться найближчими 2-3 місяці, коли почне псуватися погода на фронті, я думаю, що ця воля повернеться (Росії до переговорів — ред.)», — сказав радник ОП.

Він також наголосив, що на Росію мають посилити вплив українські «далекобійні санкції». За словами Лещенка, це повинно змусити росіян переосмислити ситуацію. Він нагадав, що раніше в РФ фіксувалися займання нафтопереробних заводів, згодом почали горіти логістичні склади великих ритейлерів, зокрема Wildberries, а також судна «тіньового флоту».

«Тобто їхня економіка має відчути цей удар. І суспільство має відчути і зрозуміти, що якщо воно, російське суспільство, не почне приводити самого Путіна до тями, то їм, самим росіянам, буде від цього тільки гірше», — підсумував Лещенко.

До слова, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді «Мадяр» вважає, що навіть після зупинення бойових дій війна не завершиться повністю, оскільки агресивна політика Росії та прагнення помсти зберігатимуться й надалі. За його словами, майбутнє України назавжди пов’язане із захистом і високим військовим тонусом.

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