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Албанія розриває дипломатичні зв'язки з Іраном через кібератаку

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Албанія розриває дипломатичні зв'язки з Іраном через кібератаку

Фото: Associated Press

Кібератака на національний портал державних послуг Албанії сталася 15 липня.

Албанія розриває дипломатичні зв'язки з Іраном після кібератаки на національний портал державних послуг.  

Про це заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, пише Albanian Daily News.

"Атака провалилась і втрати можуть вважатись невеликими, також у співпраці із спеціалізованими агентствами, було доведено, що кібератака була здійснена Іраном, який профінансував чотири різні групи для атаки на Албанію", - сказав Рама.

Про розрив дипломатичних відносин було вказано в офіційній ноті посольству Ірану. Впродовж 24 годин всі дипломати й адміністративний персонал, включаючи охоронців, повинні залишити територію Албанії.

Прем’єр Албанії зазначив, що кібератака на національний портал державних послуг, сталася ще 15 липня.

Нагадаємо, урядові сайти Японії атакували російські хакери.

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