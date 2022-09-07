Албанія розриває дипломатичні зв'язки з Іраном через кібератаку

Албанія розриває дипломатичні зв'язки з Іраном після кібератаки на національний портал державних послуг.

Про це заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, пише Albanian Daily News.

"Атака провалилась і втрати можуть вважатись невеликими, також у співпраці із спеціалізованими агентствами, було доведено, що кібератака була здійснена Іраном, який профінансував чотири різні групи для атаки на Албанію", - сказав Рама.

Про розрив дипломатичних відносин було вказано в офіційній ноті посольству Ірану. Впродовж 24 годин всі дипломати й адміністративний персонал, включаючи охоронців, повинні залишити територію Албанії.

Прем’єр Албанії зазначив, що кібератака на національний портал державних послуг, сталася ще 15 липня.

Нагадаємо, урядові сайти Японії атакували російські хакери.

Читайте також: