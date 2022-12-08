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Албанія занепокоєна негативним впливом РФ на країни Західних Балкан

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Албанія занепокоєна негативним впливом РФ на країни Західних Балкан

Фото: Associated Press

Рама вважає, що потрібно активніше просувати європейську інтеграцію. 

Албанський прем'єр-міністр Еді Рама заявив про дуже реальний негативний вплив агресорки Росії на країни Західних Балкан. Саме тому, переконаний він, Тірана має активніше інтегруватися до Євросоюзу.

Заяву очільника уряду Албанії наводить Euractiv.

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"В Албанії ніхто більше не хоче знати про Росію, тому що у них був Сталін до 90 років. Вони втратили його раніше, тепер він входить через задні двері, тому регіон має триматися разом і залишатися разом", - заявив прем'єр Рама.

За його словами, російська небезпека та вплив дуже реальні у багатьох країнах. Саме тому потрібно активніше просувати європейську інтеграцію. 

Також Еді Рама додав, що Сербія має приєднатися до спільної політики щодо Росії.

Нагадаємо, раніше посол Албанії в ООН Феріт Ходжа заявив, що втомився від засідань, які скликає російська делегація щодо "біолабораторій" та "бойових комарів" в Україні. За його словами, немає жодного порушення з боку України та США. в тому числі, про різні патогени і "комарів".

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Дата публікації
Перегляди
97
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