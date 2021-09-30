Але не у Мінську: у ТКГ пояснили ініціативу повернення до очного формату зустрічей

Українська сторона готова розглянути інші локації для зустрічей ТКГ щодо Донбасу.
Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу готова повернутися до очних зустрічей, щоб зберегти конфіденційність переговорів. Однак Мінськ як локація для таких зустрічей - неприйнятний.
Про це заявив глава комітету Ради з питань правової політики і представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Наші консультації від березня минулого року проходять у форматі відеоконференції. Тобто, на екрані знаходиться людина, а поруч з ним ще двоє. Тим більше, ніхто ж з нас не знає, хто ще насправді за екраном перебуває. Це до питання про конфіденційність переговорного процесу. Саме тому українська делегація і підтримала можливість повернення до очних зустрічей", - сказав Костін.
Він наголосив, що наразі тривають відповідні консультації, але українська сторона не розглядає можливість відновлення зустрічей в Мінську. За словами Костіна, тривають консультації з пошуку іншої локації.
"Єдина наша позиція-повинна бути забезпечена безпека всіх учасників, незалежність і конфіденційність проходження цієї процедури. Тому ми, безумовно, не розглядаємо Мінськ як місце для проведення очних консультацій. Але ми готові розглянути інші локації", - пояснив він.
Раніше радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович зазначив, що Україна не братиме участь в засіданнях ТКГ у Мінську. Це - пов'язано із спалахом коронавірусу та тим, що Олександр Лукашенко - самопроголошений та нелегітимний президент, якого не визнала Україна.
Крім того у ТКГ обмінялися оновленими списками розшукуваних осіб, але заявили про відсутність прогресу в інших питаннях. Також у ТКГ розповіли про переговори Єрмака і Нуланд щодо залучення США до "нормандського формату".