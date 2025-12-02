Альянс "Ведмідь і Дракон" проти втомленого Заходу: чому Путін вважає, що доля на його боці

Як поступки США та втома Заходу підживлюють максималізм Путіна / © Getty Images

Диктатор Володимир Путін переконаний, що доля на його боці, оскільки він вважає своїх головних опонентів — від Вашингтона до Брюсселя та Києва — «у гіршому стані, ніж він сам». Це переконання підживлює його наполягання на максималістських військових цілях.

Чому Путін вважає, що доля на його боці, пише заступник редактора The Spectator Оуен Меттьюз.

Що означає символічна прогулянка Москвою Кушнера і Віткоффа

Автор звернув увагу, що Кремль зробив усе можливе для сьогоднішнього візиту до Москви зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера та спеціального посланника Стіва Віткоффа. У супроводі посланника Путіна Кирила Дмитрієва Віткофф і Кушнер прогулялися крізь натовп на Красній площі з мінімальною охороною після обіду у вишуканому ресторані.

Не випадково, міністр закордонних справ Китаю Ван І також був у місті на зустрічі з головою Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу, де Росія підтвердила свою підтримку політики Пекіна «Єдиний Китай».

Це був витончений сигнал Росії, призначений для того, щоб надіслати багатоетапне повідомлення Дональду Трампу. По-перше, Кремль демонстрував свою нову солідарність з Китаєм — альянс «Ведмідь і Дракон» готовий стати наступною домінуючою наддержавою світу.

По-друге, це демонструвало, що Росія розглядає Україну як лише деталь у набагато більшому геополітичному перерозподілі, де три великі держави ділять світ між собою, а Європа відводиться на галасливий рівень непотрібності.

По-третє, проводячи Віткоффа вулицями Москви, включаючи прогулянку повз універмаг ЦУМ з вітринами, заваленими розкішними західними товарами, що порушують санкції, — Кремль демонстрував очевидне багатство, стабільність і безпеку російської столиці. Москва — це місто, яке не помітило, що йде війна, йшлося в не зовсім підсвідомому посланні Кремля.

Путін певен, що Захід втомився

На думку автора The Spectator, навіть коли диктатор говорить про мирний план для України, Путін вважає, що ситуація розвивається так, як йому потрібно. Дійсно, економіка РФ постраждала від величезних воєнних витрат і санкцій — і ось-ось постраждає ще більше від українських атак на танкери тіньового флоту в морі, на нафтові термінали та нафтопереробні заводи.

Але загалом, Путін має вагомі підстави вважати, що його опоненти та суперники від Вашингтона до Брюсселя та Києва перебувають у гіршому стані, ніж він сам. І ця віра є джерелом його впертої наполегливості у дотриманні своїх максималістських воєнних цілей.

Навіть коли європейські лідери та Володимир Зеленський скорочують 28-пунктний мирний план Білого дому до 20 пунктів, Кремль, схоже, рухається в протилежному напрямку, наполягаючи на тому, що цей план недостатньо на користь Росії.

Слабкість США

Сам факт того, що Вашингтон так прагне говорити про мир, Кремль розглядає як ознаку слабкості, стверджує колишній російський дипломат Борис Бондарєв, найвисокопоставленіший російський чиновник, який перейшов на бік Заходу на знак протесту проти вторгнення 2022 року.

«Поява такої ініціативи США, на думку Путіна, сигналізує про те, що Вашингтон капітулює… не тому, що він зазнав втрат, а тому, що він втомився, наляканий і прагне уникнути участі», — писав Бондарєв у нещодавньому есе.

З точки зору Росії, Трамп «заявляє про безсилля наддержави, нездатної захищати власні інтереси». Гірше того, Трамп «не розуміє, що як тільки держава обіцяє підтримку союзнику, вона не може так демонстративно відмовитися від цієї обіцянки», — каже колишній дипломат.

Адміністрація Трампа вже заявила про свою готовність визнати як Донбас, так і Крим російськими. Що ще важливіше, навіть відомий проукраїнський сенатор Ліндсі Грем чітко дав зрозуміти, що США ніколи не розглядатимуть Україну в НАТО. Враховуючи, що найпотужніший колишній союзник Києва вже поступився цими фундаментальними пунктами на самому початку переговорів, чому б Путіну не захотілося наполягати на ще більшому, розмірковує Меттьюз.

«Водночас… Україна залишається незалежною та вільною, попри всі спроби Путіна її знищити. І доки це залишається правдою, Путін досяг не перемоги, а дуже кривавої анексії Донбасу, залишивши решту 80 відсотків України поза його контролем», — зазначає автор статті.

Раніше у NBC повідомили, що Путін висунув три «недоторканні» вимоги щодо України, від яких не відступить.