Аляска як місце зустрічі: The Times розкриває приховані мотиви Трампа та Путіна

Коли президент США Дональд Трамп оголосив Аляску місцем проведення саміту з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, найбільше цьому зрадів республіканський губернатор цього великого штату Майк Данліві.

Про це пише The Times.

«Аляска — найстратегічніше місце у світі: вона розташована на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі і Тихим океаном на півдні. Лише дві милі відокремлюють Росію від Аляски — жодне інше місце не грає такої важливої ролі в нашій національній обороні, енергетичній безпеці та арктичному лідерстві», — заявив тоді Данліві.

У матеріалі йдеться про те, що, на відміну від інших обговорюваних варіантів місця зустрічі, саміт на американській території дає Путіну ще одну важливу перевагу: він не ризикує бути заарештованим за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом, оскільки США не визнають юрисдикції цього органу в Гаазі.

Крім того, згадується і той факт, що колись Аляска була російською землею — або, принаймні, «крихким форпостом Російської імперії».

ЗМІ пише, що, оскільки на майбутньому саміті, найімовірніше, обговорюватимуть «обмін територіями» між Москвою і Києвом, Путін матиме привід згадати рішення свого далекого попередника, імператора Олександра II, продати Аляску Америці 1867 року за 7,2 мільйона доларів — по два центи за акр.

«З давніх часів вибір місця зустрічі імператорів, королів і полководців, що змагаються, мав величезне символічне значення. Особливо це стосувалося зустрічей президентів США і радянських, а пізніше — російських лідерів», — підкреслює журналіст Пітер Конраді.

Для Трампа важливо, що Путін їде до США, а не навпаки, незважаючи на семигодинний переліт. Як господар він також отримав привілей першим оголосити про зустріч — зрозуміло, на своїй платформі Truth Social.

Кремль незабаром підтвердив саміт, назвавши вибір Аляски «цілком логічним» і запросивши Трампа на відповідну зустріч у Росії — у Москві або, можливо, у Владивостоці. Там, на думку російської сторони, лідери зможуть обговорити економічне співробітництво в прикордонних регіонах.

Російські держЗМІ передбачувано назвали зустріч тріумфом Путіна і нібито передвісником поразки президента України Володимира Зеленського, якого виключили з тристороннього формату.

Водночас в адміністрації президента США обговорюють ймовірність запрошення Володимира Зеленського на Аляску, де планується зустріч Дональда Трампа з диктатором Путіним.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.