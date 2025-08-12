Аляска як політичний майданчик: чому Трамп поставив на перше місце Путіна, а Зеленський лишився осторонь

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп виключив будь-яку тристоронню зустріч. Зокрема, за участі українського лідера Володимира Зеленського. Ба більше - очільник Білого дому називає переговори з диктором РФ Володимиром Путіним на Алясці малозначними.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Видання наголошує, що Трамп описав майбутні переговори з “фюрером” - як зустріч для «ознайомлення», «щоб побачити параметри», і наголосив, мовляв, «не мені вирішувати укладати угоду». Можливо такі дії американського лідера є своєрідним стратегічним попередженням, пише Sky News, а також - встановлення низьких очікувань та можлива підготовка громадськості до невдачі.

Реклама

“Але він (Трамп - ред.) залишається вірним ідеї, що «обмін територіями» вплине на будь-яку угоду щодо припинення війни. «Хороші речі» і «погані речі» для обох сторін, сказав він, позиціонуючи себе як прагматичного посередника між ними”, - йдеться у статті.

Зазначається, що американський президент навіть висловив роздратування твердженням Зеленського про те, що він не має конституційних повноважень поступатися землею. Однак разом з тим Трамп сказав, мовляв, сподівається повернути «першочергову територію» для України.

Трамп - укладач угод

Sky News наголошує, що президент США пообіцяв одразу після зустрічі з Путіним проінформувати президента України та європейських лідерів.

Трамп висловив впевненість у своїй здатності швидко оцінити потенціал для угоди, похвалившись своєю діловою хваткою.

Реклама

«В кінці зустрічі, ймовірно, протягом перших двох хвилин, я точно знатиму, чи можна досягти угоди», – сказав він.

На запитання, звідки він це знає, очільник Білого дому відповів: «Це те, чим я займаюся, укладаю угоди». Члени його кабінету схвально кивнули.

Зауважимо, що зараз американський лідер позиціонує себе як сміливого та безкомпромісного - напередодні зустрічі з людиною, як також хоче показати себе сміливою та безкомпромісною.

Показова помилка Трампа

Під час нещодавньої пресконференції в Білому домі Трампа заявив, що збираюся побачитися з Путіним: “Я їду до Росії в п’ятницю”.

Реклама

“Він не їде до Росії. Він їде на Аляску. Але ця помилка показала, наскільки центральне місце займає Путін у його наративі - навіть усередині країни”, - пише автор статті.

Він наголошує, що “фюрер” РФ хоче закріпити здобутки, яких Росія досягла після вторгнення до України, тоді як президент США наполягає на припиненні вогню.

“Але важко уявити собі якусь переломну мирну угоду, яка вийде з п'ятничного саміту на Алясці. Тай як таке може бути, коли Зеленський перебуває у скрутному становищі. Поки що це силова гра Трампа-Путіна”, - пише Sky News.

Нагадаємо, джерела в американському уряді розповіли CNN, що США поспіхом готують зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня. Зазначається, що станом на понеділок, 11 серпня, місце проведення саміту ще не оголошено. Відомо, що одна з груп посадовців адміністрації працює над уточненням контурів майбутньої дискусії двох лідерів.

Реклама

Зауважимо, Sky News писало про те, що Трамп і Путін обрали не випадково Аляску для своєї зустрічі. Саміт на Алясці – це географія як метафора та послання. Вибір цього місця розташування сигналізує про стратегічний паритет – лідери двох країн зустрічаються віч-на-віч у місці, де їхні інтереси буквально перетинаються.