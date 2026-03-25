- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
"Алло, це Умєров": секретар РНБО розповів про телефонних шахраїв
Невстановлені особи під час телефонних дзвінків називають себе Рустемом Умєровим і намагаються отримати інформацію.
Секретар РНБО та керівник української переговорної групи щодо мирного врегулювання в Україні Рустем Умєров повідомив про шахрайські телефонні дзвінки з невідомих номерів, які здійснюються від його імені.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За словами Умєрова, невстановлені особи називаються його іменем і звертаються до міжнародних партнерів, представників дипломатичного корпус та колег з різними запитами, намагаючись отримати інформацію.
«Ці повідомлення не мають жодного відношення до мене чи до офіційної діяльності. Закликаю всіх дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти джерела комунікації», — написав український високопосадовець.
Умєров звернувся до громадян із проханням у разі отримання подібних повідомлень звертатися до апарату РНБО України для уточнення та верифікації.
Нагадаємо, упродовж минулих вихідних, 21-22 березня, у Флориді представники США та України провели переговори, спрямовані на досягнення довготривалої та комплексної мирної угоди у війні, яку розв’язала Росія. Українську делегацію на цих зустрічах очолював секретар РНБО Рустем Умєров.