Альтернатива НАТО: нардепи пропонують союзникам договір, який може гарантувати Україні повну безпеку

Зі свого боку Росія має також юридично зафіксувати, що визнає українську державність і гарантує, що не загрожуватиме державі.

Депутати від "Слуги народу" запропонували країнам-партнерам укласти конкретний договір, який може гарантувати Україні повну безпеку на той час, поки НАТО не прийняти державу до свого складу.

Про це йдеться у заяві політсили 8 березня.

Автори повідомлення констатували, що Україна не відмовляється від своїх територій, "але при цьому тверезо дивимося на реальність". Крим, Донецьк і Луганськ окуповані вже 8 років, а на решті території держави триває повномасштабна війна.

"Ми чуємо вимогу Росії – визнати так звані "ДНР" і "ЛНР, визнати окупацію Криму. Зрозуміло, що ми не будемо цього робити. Але нам треба буде визначитись – яким чином буде врегульоване життя людей на цих територіях у межах нашої цілісної держави", – йдеться у заяві "Слуги народу".

В НАТО не готові приймати Україну до себе протягом найближчих щонайменше 15 років, і чітко про це кажуть, додали політики.

"Ми зараз навіть не маємо підтримки в абсолютно справедливій війні саме від Альянсу – тільки від окремих держав. Оскільки найближчими роками вступ до НАТО неможливий, ми не можемо використовувати для захисту нашої держави лише рядки в Конституції про курс до Альянсу. Курс – це політика. Але не зброя. Не літаки. Не захист держави", ­– йдеться в повідомленні політсили.

Натомість там наголосили, що треба говорити про конкретні речі.

"Про конкретний договір, який може гарантувати Україні повну безпеку на той час, поки НАТО не готове нас приймати. Він має принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму – передбачати конкретні політичні, економічні та військові кроки держав-гарантів безпеки України", – наголошується в заяві.

Автори додали, що такими державами-гарантами можуть стати США, Туреччина, держави-сусіди України. Зі свого боку Росія має також юридично зафіксувати, що визнає українську державність і гарантує, що не загрожуватиме державі.

У "Слузі народу" визнали, що на сьогодні це звучить абсурдно, враховуючи російське вторгнення. Проте ЗСУвідібʼються від ворога, і треба буде гарантувати подальший мирний розвиток України. Тоді важливо, щоб Росія поставила свій підпис під гарантіями для суверенітету України разом з іншими гарантами.

Нагадаємо, напередодні голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що НАТО не закриє небо над Україною, бо це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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