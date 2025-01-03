"Альтернативи немає": німецька опозиційна партія підтримує розгортання миротворців в Україні

Член ХДС Родріх Кізеветтер вважає, що відправлення солдатів бундесверу до України є необхідним для забезпечення миру, але більшість німецьких політиків реагують обережніше.

Альтернативи розміщенню солдатів бундесверу в Україні після закінчення війни не існує.

Таку думку висловив німецький політик від опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер в інтерв'ю Schwaebische.

"Як найсильніша економічна країна в Європі, Німеччина має бути готова зробити великий внесок у забезпечення миру та архітектуру європейської безпеки", – сказав Кізеветтер.

На його думку, Німеччина зобов'язана згодом безпосередньо втрутитись у події в Україні "з добре озброєними військами". Він наголосив, що виключати такий сценарій розвитку подій "було б недбало".

Ядерний щит НАТО має поширюватись на Україну

Кізеветтер підкреслив, що Німеччина має брати участь у миротворчому процесі як член ЄС та НАТО.

"З огляду на наші обмежені матеріальні та людські ресурси в Європі, миротворчі сили будуть ефективними, коли стануть частиною архітектури європейської та трансатлантичної безпеки, що означатиме поширення ядерного захисного щита НАТО на територію України", – пояснив політик.

Німці проти солдатів бундесверу в Україні

Згідно з опитуванням Інституту Югова, більшість німців (56%) підтримали б розміщення міжнародних миротворчих сил в Україні у разі припинення вогню. Проте лише 23% виступають за участь німецьких солдатів, а 33% не хочуть, щоб вони були залучені.

Наразі у НАТО обговорюють, як можна забезпечити припинення вогню. Однак немає жодних ознак того, що гармати замовчать найближчим часом. Тому федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти обговорення питання введення миротворчих сил на територію України.

Нагадаємо, декілька країн хочуть відправити війська до України. Потенційно в Європі розглядають коаліцію з 5–8 країн, які можуть сформувати миротворчу чи моніторингову місію для відправлення до України, але лише за умови припинення вогню та досягнення мирної угоди з Росією.

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