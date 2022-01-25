"Підриває претензії Путіна на правління РФ": американський політолог пояснив, чому вільна Україна важлива для світу

"Підриває претензії Путіна на правління РФ": американський політолог пояснив, чому вільна Україна важлива для світу

Україна може стати альтернативою авторитарній Росії, тому підриває претензії Путіна на правління РФ.

Суверенітет і виживання України багато означають для країн Заходу.

Чому саме — розповів у своїй статті відомий американський філософ, політолог, старший науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Фрімана Споглі Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.

"Є одна фундаментальна причина, чому Сполучені Штати та решта демократичного світу мають підтримати Україну в її нинішній боротьбі з путінською Росією: Україна є справжньою демократією, яка зіткнулася з труднощами", — пише Фукуяма.

Різниця між Україною та РФ

Політолог наводить різницю між РФ і Україною: українці можуть вільно протестувати, критикувати, голосувати і брати участь у політичному житті.

Фукуяма нагадує, що двічі, під час Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності у 2014 році, українське громадянське суспільство вийшло масово на вулиці відстоювати свої права.

Саме це, за його словами, є справжньою причиною того, чому Володимир Путін готується до подальшого вторгнення в Україну.

Демократична Україна — загроза Путіну

"Путін бачить Україну невід’ємною частиною великої Росії, як він зазначив у статті минулого літа. Але глибшою проблемою для нього є українська демократія. Він сильно вкладається в ідею про те, що слов’янські народи культурно налаштовані на авторитарний уряд", — зазначає автор статті.

Дослідник наголошує: ідея про те, що інша слов’янська держава могла б успішно перейти до демократії, підриває власні претензії Путіна на правління Росією.

"Україна не становить військової загрози для Москви, однак створює альтернативну ідеологічну модель, яка руйнує власну легітимність Путіна", — говорить Фукуяма.

Чому світ має підтримувати Україну

Він звертає увагу на проблеми України: корупцію, великий вплив олігархів, незавершеність реформ і т.п і риторично запитує "чи варто витрачати час і зусилля на захист такої проблемної демократії".

"Особисто я не маю жодних застережень щодо цього. Моє уявлення сформували молоді українці, яких я зустрічав і з якими працював протягом останніх кількох років. З’являється молоде покоління, яке не хоче бути частиною старої корумпованої системи, яке вірить в європейські цінності, і яке не хоче нічого, крім того, щоб Україна стала частиною Європи. Ці українці надзвичайно добре освічені та високомотивовані. Саме вони очолили революцію на Майдані і стоять в авангарді зусиль, щоб Україна стала частиною Європи. Їхнє покоління поступово прийде до влади і, сподіваюся, буде здійснювати владу демократичніше, ніж їхні попередники", — відповідає сам собі політолог.

Україну він називає "передовою державою у глобальній геополітичній боротьбі між демократією та авторитаризмом". Саме тому європейці не можуть бути сторонніми спостерігачами в цьому конфлікті

Геополітичний фактор України

Френсіс Фукуяма вважає, що апетити Путіна не обмежуються Україною: Кремль хоче встановити свою владу на всій території колишнього Варшавського договору.

Крім того, за тим, як Захід реагує на агресію РФ, уважно стежить Китай, який так само має власні загарбницькі плани. Насамперед — захопити Тайвань (чому Тайвань важливий для КНР та чому ворогують ці країни — читайте за посиланням).

"Тому оборона України має бути надзвичайно важливою для кожного, кому не байдужа глобальна демократія", — підсумовує Фукуяма.

Раніше Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не збираються направляти своїх військових до України.

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