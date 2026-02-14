Амбіції Путіна можуть обернутися крахом: які фактори здатні підштовхнути Кремль до миру

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Непохитне прагнення «фюрера» Росії Володимира Путіна захопити більше територій України та отримати повний політичний контроль над країною серйозно погіршує військові та економічні можливості країни-агресорки за рахунок її ж населення. Ба більше — Москві все більше доведеться зважати на це цього і наступного року.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW зауважують, що Путін і кремлівські чиновники беруть участь у когнітивній війні. Її мета — зобразити оборону ЗСУ як таку, що опинилася на межі колапсу, а перемогу Росії — як неминучу. Так, Москва намагається підштовхнути Україну та Захід до капітуляції перед вимогами Росії зараз — перш ніж ситуація на полі бою в Україні погіршиться.

Реклама

Водночас Російська Федерація вже відчуває наслідки чотирьох років виснажливої ​​війни, зазнаючи значних матеріальних, людських та економічних труднощів, які лише посилює відданість Путіна війні.

Крім того, темпи просування Росії обмежені — це призводить до непропорційно високих втрат піхоти порівняно з граничними темпами просування окупаційного війська. Своєю чергою, кремлівський апарат формування військ демонструє ознаки напруги, намагаючись підтримувати високі виплати новобранцям та набирати війська з кадрових резервів. Це змушує агресорку РФ орієнтуватися на нові демографічні групи, зокрема і студентів.

Американські аналітики зауважують, що відданість «фюрера» Путіна військовим цілям спричиняє і посилює високі втрати на полі бою, дефіцит робочої сили та економічні проблеми, які, ймовірно, лише зростатимуть і матимуть непропорційний вплив на цивільне населення.

«ISW давно оцінює, що Росія почне страждати від серйозніших економічних та військових проблем у 2026-2027 роках. Ці точки напруження у військових зусиллях починають проявлятися вже. Стресові фактори в поєднанні зі збільшенням військової підтримки України з боку Заходу та жорсткішим економічним тиском можуть змусити Путіна змінити свої розрахунки та розглянути можливість проведення реальних переговорів», — наголошують в Інституті вивчення війни.

Реклама

Нагадаємо, американські аналітики наголошують, що не бажання РФ територій є справжньою перепоною до миру в Україні. Кремль постійно намагається зобразити Україну як головну перешкоду на шляху до миру, щоб приховати власну відмову йти на поступки та брати участь у добросовісних переговорах.

Водночас The Telegraph пише, що найбільші знижки в історії на нафту РФ добивають воєнну машину Путіна. Видання зауважує, що вартість еталонної марки Urals у січні впала до середньої позначки 37,50 доларів за барель. Москва зіткнулася з жорсткими американськими санкціями та проблемами на індійському ринку.