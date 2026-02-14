- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 117
- Час на прочитання
- 2 хв
Амбіції Путіна можуть обернутися крахом: які фактори здатні підштовхнути Кремль до миру
Американські аналітики попереджають про небезпечний прорахунок Путіна.
Непохитне прагнення «фюрера» Росії Володимира Путіна захопити більше територій України та отримати повний політичний контроль над країною серйозно погіршує військові та економічні можливості країни-агресорки за рахунок її ж населення. Ба більше — Москві все більше доведеться зважати на це цього і наступного року.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
В ISW зауважують, що Путін і кремлівські чиновники беруть участь у когнітивній війні. Її мета — зобразити оборону ЗСУ як таку, що опинилася на межі колапсу, а перемогу Росії — як неминучу. Так, Москва намагається підштовхнути Україну та Захід до капітуляції перед вимогами Росії зараз — перш ніж ситуація на полі бою в Україні погіршиться.
Водночас Російська Федерація вже відчуває наслідки чотирьох років виснажливої війни, зазнаючи значних матеріальних, людських та економічних труднощів, які лише посилює відданість Путіна війні.
Крім того, темпи просування Росії обмежені — це призводить до непропорційно високих втрат піхоти порівняно з граничними темпами просування окупаційного війська. Своєю чергою, кремлівський апарат формування військ демонструє ознаки напруги, намагаючись підтримувати високі виплати новобранцям та набирати війська з кадрових резервів. Це змушує агресорку РФ орієнтуватися на нові демографічні групи, зокрема і студентів.
Американські аналітики зауважують, що відданість «фюрера» Путіна військовим цілям спричиняє і посилює високі втрати на полі бою, дефіцит робочої сили та економічні проблеми, які, ймовірно, лише зростатимуть і матимуть непропорційний вплив на цивільне населення.
«ISW давно оцінює, що Росія почне страждати від серйозніших економічних та військових проблем у 2026-2027 роках. Ці точки напруження у військових зусиллях починають проявлятися вже. Стресові фактори в поєднанні зі збільшенням військової підтримки України з боку Заходу та жорсткішим економічним тиском можуть змусити Путіна змінити свої розрахунки та розглянути можливість проведення реальних переговорів», — наголошують в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо, американські аналітики наголошують, що не бажання РФ територій є справжньою перепоною до миру в Україні. Кремль постійно намагається зобразити Україну як головну перешкоду на шляху до миру, щоб приховати власну відмову йти на поступки та брати участь у добросовісних переговорах.
Водночас The Telegraph пише, що найбільші знижки в історії на нафту РФ добивають воєнну машину Путіна. Видання зауважує, що вартість еталонної марки Urals у січні впала до середньої позначки 37,50 доларів за барель. Москва зіткнулася з жорсткими американськими санкціями та проблемами на індійському ринку.