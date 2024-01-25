Америка не може вдавати, ніби має щеплення проти наслідків війни в Європі - лідер республіканців у Сенаті

У наших інтересах стримати агресивну поведінку, перш ніж вона спровокує ширший конфлікт - переконаний він.

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл публічно виступив за подальшу військову допомогу Україні, наголосивши, що цей крок відповідатиме національним інтересам Америки.

Про це пише Укрінформ.

«Тут (у питанні підтримки України – ред.) ніколи не йшлося про благодійність, тут не йдеться про демонстрацію доброчинності чи про абстрактні принципи міжнародних відносин. Ідеться про холодні, жорсткі американські інтереси», - сказав лідер республіканців.

Прямий інтерес Сполучених Штатів полягає в тому, щоб не дати авторитарним режимам перекроювати карту світу з використанням сили.

«У наших інтересах – допомогти зменшити військовий потенціал значного супротивника та при цьому не жертвувати життями американців. У наших інтересах стримати агресивну поведінку, перш ніж вона спровокує ширший конфлікт і безпосередньо загрожуватиме нашим найближчим союзникам і торговельним партнерам», - зауважив Макконнелл.

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Мовляв, Америка не може вдавати, ніби має щеплення проти наслідків війни в Європі. Крім того, США не можуть дозволити собі навіть думати, що відсутність реакції на агресію РФ якось посилить позицію Америки та стратегічну конкуренцію з Китаєм.

«Прискорення поразки Росії в Європі є саме тим, що допоможе нам уникнути одночасної агресії з боку наших противників у Європі, а також в Індо-Тихоокеанському регіоні»,- наголосив лідер республіканців у Сенаті США.

Нагадаємо, у Європейському Союзі чиновники цього тижня почнуть працювати над новим планом надання десятків мільярдів доларів військової допомоги Україні, намагаючись оновити критично важливу програму підтримки, яка загрузла через внутрішні розбіжності.

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