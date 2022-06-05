Америка шукає шляхи для розблокування експорту українського зерна - Тейлор

Один із них – це можливість для ООН відіграти свою роль у досягненні певних домовленостей.

Розблокування постачання українського зерна, призначеного для експорту, є проблемою глобального масштабу, тож США опрацьовують різні варіанти її розв’язання, у тому числі через ООН, а також в інший спосіб із залученням міжнародних партнерів.

Про це заявив експосол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру Сполучених Штатів Вільям Тейлор, - пише Укрінформ.

«Я знаю, що адміністрація (президента Байдена – ред.) обмірковує розв'язання цієї проблеми. Вони працюють над цим прямо зараз», - сказав колишній посол США в Україні.

Один із них – це можливість для ООН «відіграти свою роль у досягненні певних домовленостей щодо встановлення коридорів, шляхів доступу (до українських портів – ред.) у Чорному морі». І на цьому напрямку продовжується робота.

Об’єднані Нації можуть провести переговори з країнами в Чорноморському регіоні, такими як Туреччина й Румунія, які можуть долучитися до встановлення безпечних коридорів, щоби вивезти українське зерно з Одеси. У цьому зв’язку, підкреслив Тейлор, потрібно вирішити цілий комплекс питань, у тому числі розмінувати море, а також відтіснити російські військові кораблі для безпечного проходу цивільних вантажних суден.

Тейлор погодився, що Радбез у цій ситуації може і не спрацювати, оскільки Росія як постійний член, що володіє правом вето, здатна заблокувати будь-яке рішення. Однак, за його словами, така позиція росіян в ООН чітко вкаже всьому міжнародному товариству, що саме Москва створює глобальну кризу продовольчої безпеки, чого в кремлі хотіли б уникнути.

«Ми маємо спробувати це. Якщо не спрацює, ми можемо зробити по-іншому», - зауважив колишній американський посол.

За його словами, однією із можливостей для розблокування постачання може стати формування міжнародного конвою бойових кораблів для охорони цивільних перевезень.

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«Це має бути однією з опцій, і я думаю, уряд Сполучених Штатів зараз розглядає всі варіанти», - зазначив Тейлор.

«Це не лише українське або російське питання, це глобальна проблема, а отже, весь світ має бути залучений. І багато країн можуть надати кораблі для забезпечення такого коридору», - підкреслив Тейлор.

Варто зазначити, що світ перебуває на порозі продовольчої кризи через блокування військами Росії акваторії морів. В Україні та світі спостерігається дефіцит на ринку та відчутно зросли ціни на базові продукти.

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