"Америка залишається з українським народом": Байден назвав вторгнення Путіна випробуванням для США та всього світу

Американський президент Джо Байден вважає повномасштабне вторгнення російських військ до України справжнім викликом для Сполучених Штатів Америки.

Але водночас США дали гідну відповідь і водночас показали світове лідерство щодо захисту демократії на планеті.

Про це президент США сказав під час виступу в Конгресу зі щорічним зверненням до нації «Про стан держави».

«Вторгнення Путіна стало випробуванням всіх часів, випробуванням для Америки і випробуванням для всього світу – чи будемо ми відстоювати основні принципи, відстоювати суверенітет, відстоювати право людей жити без тиранії?» - заявив Байден.

Нагадаємо, що торішнє звернення до американської нації відбувалося якраз після вторгнення російського диктатора Володимира Путіна до України 24 лютого.

Він нагадав, що відповідно американцям потрібно було дати відповідь, чи стоятимуть вони на захисті демократії, щоб зберегти мир і завадити агресії, яка загрожувала процвітанню.

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«Коли минув рік, ми знаємо відповідь: так, ми змогли і ми зробили це», - дав відповідь на риторичне запитання очільник американської нації.

Глава Білого дому переконаний, що Сполучені Штати Америки зробили те, що мали – очолили протистояння.

«Ми об'єднали НАТО. Ми створили глобальну коаліцію. Ми протистояли агресії Путіна. І ми залишаємося з українським народом», - резюмував американський президент.

Потім Байден звернувся до посла України у США Оксани Маркарової та представив її залу.

Нагадаємо, що, на думку американського президента, вона уособлює не лише свою націю, а й мужність українського народу.

«Ми будемо стояти разом з вами стільки, скільки буде потрібно», - підкреслив президент США.

Нагадаємо, що раніше американський президент Джо Байден звинуватив повномасштабне вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року та пандемію коронавірусу основними причинами глобальної інфляції.

Також зібрали для вас основні тези з виступу очільника Білого дому під час виступу в Конгресу зі щорічним зверненням до нації.

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