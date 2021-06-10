"Америка знову в грі": Байден розсекретив, що скаже Путіну під час зустрічі

США не шукають конфлікту з РФ, проте Америка дасть рішучу відповідь, якщо Росія своїми діями буде завдавати шкоди.

Президент США Джо Байден сказав, що має намір заявити на переговорах з російським колегою Володимиром Путіним про неприпустимість порушення тим чи іншим чином суверенітету інших країн.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій в США, Європі, інших частинах світу", — сказав він.

Байден зазначив, що США не шукають конфлікту з РФ, "проте США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія своїми діями буде заподіювати нам шкоду". Він додав, що ясно дасть зрозуміти російському колезі, що "не варто сумніватися в рішучості США захищати наші головні цінності, наші стратегічні інтереси".

Байден що хоче налагодити "стабільні та передбачувані відносини" з РФ, зокрема, налагодивши діалог з питання стратегічної стабільності. "Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності, яку несу з цього питання", — сказав президент США.

Байден пояснив, що у всіх країнах буде повідомляти, що "Америка знову в грі". Він підкреслив, що демократичні країни тепер повинні бути готові вирішувати поставлені перед ними складні проблеми та довести, що їхній шлях краще, ніж шлях авторитарних режимів.

Байден нагадав, що найближчими днями візьме участь в саміті G7, в саміті НАТО.

"Потім я відправлюся в Женеву на зустріч з паном Путіним, щоб повідомити йому ті речі, про які, на мою думку, йому потрібно дізнатися", — резюмував американський президент.

Нагадаємо, президенти США і Росії зустрінуться 16 червня в Женеві. Зустрічі передувала напружений період заочного спілкування: після входження в посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна вбивцею, ввів новий список санкцій пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися з Путіним він сам запропонував на нейтральній території в Європі після самітів з Великою сімкою, НАТО і Європейським Союзом.

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