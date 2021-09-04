Американцеві, який в шапці з рогами штурмував Капітолій, світить до 20 років в'язниці

Американцеві, який в шапці з рогами штурмував Капітолій, світить до 20 років в'язниці

Він визнав себе винним.

Житель штату Аризона Джейкоб Ентоні Чанслі, який в ході штурму Капітолію розгулював зі списом і в ведмежій шапці з рогами, може отримати до 20 років в'язниці за участь в атаці на Конгрес.

Про це інформує Мін'юст США.

"Джейкоб Ентоні Чанслі визнав себе винним в участі в злочинах, пов'язаних з вторгненням в Капітолій 6 січня, в результаті чого було перервано засідання Конгресу США, в ході якого затверджувалися та підраховувалися голоси виборців на президентських виборах. Відповідно до закону, Чанслі загрожує до 20 років в'язниці зі звільненням під нагляд ", — йдеться в заяві відомства. Вирок чоловікові винесуть 17 листопада 2021 року.

Нагадаємо, що його затримали 9 січня. З того часу він перебуває під вартою.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США повинні були завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного на той момент президента Дональда Трампа зібралися біля капітолія, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

У заклику до заколоту проти уряду звинуватили Трампа. 13 січня Палата представників підтримала рішення про імпічмент. Однак під час фінального голосування в американському Сенаті необхідних двох третин голосів сенаторів не набрала, тому імпічмент Трампу оголошено не було.

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