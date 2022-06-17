"Американці не повинні їхати до України": Байден підтвердив зникнення громадян США на війні

"Американці не повинні їхати до України": Байден підтвердив зникнення громадян США на війні

Президент США Джо Байден підтвердив 17 червня зникнення трьох американських військових, що воювали на боці України проти російського вторгнення.

Байден сказав, що його проінформували щодо зниклих громадян США.

Про це пише CNN.

"Мене проінформували. Ми не знаємо, де вони, але я хочу повторити: американцям зараз не варто їхати до України. Скажу ще раз: американці не повинні їхати до України зараз", – сказав президент США.

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Нагадаємо, 16 червня ЗМІ повідомили, що в Харківській області зникли двоє добровольців із США, які воювали на боці ЗСУ. Вони могли потрапити у полон.

Згодом Держдепартамент США заявив, що вивчає інформацію про можливе зникнення безвісти в Україні третього американського громадянина, що міг брати участь у війні.

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