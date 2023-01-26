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Американська розвідка переконує, що ніщо не вказує, що Росія планує застосувати ядерну зброю 

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Американська розвідка переконує, що ніщо не вказує, що Росія планує застосувати ядерну зброю 

Фото: pixabay.com

Американська розвідка не має інформації, яка б могла вказувати на будь-які наміри Росії застосувати зброю масового знищення, зокрема, тактичні ядерні боєприпаси.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ. 

«Ми не маємо жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін має наміри застосувати зброю масового знищення»,- зауважив Кірбі у відповідь на запитання щодо можливої реакції РФ на масові постачання танків в Україну.

Він додав, що має на увазі й тактичну ядерну зброю

«Ми відстежуємо (ситуацію – ред.), наскільки це можливо, і вважаємо, що наша позиція стратегічного стримування є належною», - резюмував високоповажний представник Білого дому.

Нагадаємо, що раніше президент Росії Володимир Путін продовжив свій ядерний шантаж про те, що РФ може використати Крим і Білорусь для ядерних провокацій

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг оцінив ризик застосування ядерної зброї РФ. Він переконаний, що така риторика безвідповідальна і небезпечна. 

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Дата публікації
Перегляди
1776
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