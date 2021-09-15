Американська розвідка повідомила, коли "Аль-Каїда" знову зможе загрожувати США

США отримують дані, що вказують на можливу активізацію "Аль-Каїди" в Афганістані.

Терористи "Аль-Каїди" можуть за один або два роки настільки посилитися в Афганістані, що зможуть звідти знову становити загрозу для США.

Так вважає глава розвідувального управління міністерства оборони США Скотт Берр'є, — пише Associated Press.

Також заступник голови ЦРУ Девід Коен заявив, що США вже отримують дані, що вказують на можливу активізацію "Аль-Каїди" в Афганістані.

Нагадаємо, що після терактів 11 вересня 2001 року в США боротьба проти "Аль-Каїди" була однією із заявлених завдань Вашингтона і його союзників, які протягом 20 років проводили військову операцію в Афганістані. Ця операція завершилася в серпні 2021 року.

Зараз багато експертів побоюються, що захопив владу в Афганістані рух "Талібан" або не зможе, або не захоче стримувати поширення "Аль-Каїди" на афганській території.

Раніше повідомлялося, що в США вважають "Аль-Каїду" нездатною на теракти поза Афганістану.

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