У США накинулися на Трампа з критикою: деталі

Сенаторка від Демократичної партії Елісса Слоткін розкритикувала американського президента Дональда Трампа за його підхід до війни Росії проти України.

Політикиня звернулася до американців після промови Трампа в Конгресі, повідомляє The Washington Post.

"Як дитина часів холодної війни, я вдячна, що у 1980-х роках при владі був Рейган, а не Трамп. Трамп програв би нам холодну війну", – заявила сенаторка.

З її слів, президент Рональд Рейган, чию позицію "мир завдяки силі" перейняв Трамп, був би шокований.

"Президент Трамп любить повторювати про мир завдяки силі. Це фраза, яку він вкрав у Рональда Рейгана. Але дозвольте мені сказати, що після того видовища, яке відбулося в Овальному кабінеті минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі", – висловилася Слоткін про суперечку між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.

Трамп, за словами Слоткін, "вірить у те, що можна загравати з диктаторами на кшталт Володимира Путіна і давати по зубах нашим друзям на кшталт канадців. Він бачить американське лідерство лише як серію операцій з нерухомістю... Дії Трампа свідчать про те, що в глибині душі він не вірить, що ми є винятковою нацією".

Нагадаємо, віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватив Володимира Зеленського у небажанні говорити про мир. За словами Венса, нібито Дональд Трамп намагався "зберігати дипломатичність та доброзичливість" до Зеленського. Втім, українська сторона продемонструвала "неповагу".

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