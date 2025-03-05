У США накинулися на Трампа з критикою: деталі

Трамп любить повторювати про мир завдяки силі, наголошую сенаторка.
Сенаторка від Демократичної партії Елісса Слоткін розкритикувала американського президента Дональда Трампа за його підхід до війни Росії проти України.
Політикиня звернулася до американців після промови Трампа в Конгресі, повідомляє The Washington Post.
"Як дитина часів холодної війни, я вдячна, що у 1980-х роках при владі був Рейган, а не Трамп. Трамп програв би нам холодну війну", – заявила сенаторка.
З її слів, президент Рональд Рейган, чию позицію "мир завдяки силі" перейняв Трамп, був би шокований.
"Президент Трамп любить повторювати про мир завдяки силі. Це фраза, яку він вкрав у Рональда Рейгана. Але дозвольте мені сказати, що після того видовища, яке відбулося в Овальному кабінеті минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі", – висловилася Слоткін про суперечку між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.
Трамп, за словами Слоткін, "вірить у те, що можна загравати з диктаторами на кшталт Володимира Путіна і давати по зубах нашим друзям на кшталт канадців. Він бачить американське лідерство лише як серію операцій з нерухомістю... Дії Трампа свідчать про те, що в глибині душі він не вірить, що ми є винятковою нацією".
Нагадаємо, віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватив Володимира Зеленського у небажанні говорити про мир. За словами Венса, нібито Дональд Трамп намагався "зберігати дипломатичність та доброзичливість" до Зеленського. Втім, українська сторона продемонструвала "неповагу".
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