Американська військова допомога Україні вже в дорозі — Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив впевненість у перемозі України на полі бою та її успішному майбутньому як вільної та процвітаючої демократичної країни.

Пакет військової підтримки, раніше узгоджений Конгресом США, незабаром буде в Україні.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час візиту до Києва.

"Ми захоплюємося вашою силою, вашим лідерством і стійкістю. Ми знаємо, що зараз складні часи. І також ми знаємо, що допомога вже узгоджена, вона вже їде. Вона скоро вже прибуде в Україну. І вона допоможе вам по-справжньому, щоб боротися проти агресії Росії на полі бою", - заявив Блінкен під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Він також додав, що "США, як і багато інших партнерів України, впевнені, що Україна досягне перемоги саме на полі бою".

За словами Блінкена, "важливим є й те, що з часом Україна стане на ноги і в сенсі демократії, і в сенсі економіки, буде вільною і процвітаючою".

"Це стане найкращою відповіддю Путіну. Це буде найкращим для вашого майбутнього. І ми в США справді віримо в це. Ми бачимо вашу мужність і віримо, що вона збережеться. Ми віддані тому, щоб забезпечити ваш успіх", - наголосив Блінкен.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен 14 травня прибув до Києва у рамках першого візиту в Україну високопоставленого чиновника США після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довго відкладений пакет військової допомоги країні на 61 мільярд доларів.

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