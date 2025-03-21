Американське управління ЗАЕС:  Reuters пояснило, наскільки це реалістично

Під час розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа порушувалось питання українських АЕС та їхнього можливого управління з боку США. Український президент запевняє, що йшлося лише про окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Однак американська сторона, очевидно, розглядає ширший контекст, пише видання Reuters.

Ідея управління електростанціями, озвучена Дональдом Трампом під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським, ставить Путіна в незручну позицію, розповіло виданню обізнане джерело.

"За цим планом, Росія не лише буде змушена вивести війська із захопленої станції, яка опиниться в американській власності. Більш важливим є те, що ЗАЕС не може функціонувати як окремий об’єкт, тому Росії буде недостатньо передати одну станцію", - пише видання.

Зі слів експертів, американцям у випадку контролю над ЗАЕС також знадобиться сусідня теплова електростанція, яка наразі окупована Росією, а також сусідні населені пункти, включно з містом Енергодаром, а також автомобільний коридор до підконтрольного міста Запоріжжя.

Таким чином, претензія США на ЗАЕС може призвести до звільнення тисяч квадратних кілометрів нині окупованої української території.

Нагадаємо, 19 березня після розмови Зеленського і Трампа речниця Білого дому повідомила, що президент США вважає передачу українських атомних електростанцій під американське управління "найкращим захистом" для них.

Трамп пов’язує безпеку України з економічною співпрацею. Раніше він зазначав, що так звана угода про надра між США та Україною частково слугуватиме гарантією, адже присутність американських інтересів в Україні стримуватиме агресію.

"Це хороша угода для України теж. Вони таким чином отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні", – заявляв він.

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