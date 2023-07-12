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Американські аналітики проаналізували реакцію Кремля на перший день саміту НАТО

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Американські аналітики проаналізували реакцію Кремля на перший день саміту НАТО

Саміт НАТО триває у литовському Вільнюсі 11-12 липня. / Фото: Associated Press

Москва була стриманою у своїх висловлюваннях.

Американські аналітики Інституту вивчення війни називають стримаю реакцію Російської Федерації щодо першого дня саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це йдеться у звіті ISW.

"Речник Кремля Дмитро Пєсков очікувано похмуро оцінив перший день саміту НАТО, поскаржившись, що захід має "яскраво виражений, концентрований антиросійський характер", - наголошують фахівці ISW.

Вони зауважують, що Пєсков вкотре повторив шаблонну риторику Кремля про те, що подальша безпекова допомога Заходу Україні та обіцяне майбутнє членство України в НАТО призведуть до серйозних наслідків.

Своєю чергою, російські провійськові блогери висловили загальне невдоволення з приводу нового постачання зброї для ЗСУ. Втім, наголошують аналітики, "на момент публікації звіту ISW не висловили жодної серйозної реакції".

"Блогери, ймовірно, чекають на основні події, які відбудуться на другий день саміту, коли президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 12 липня",  - зауважують аналітики ISW.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкритикував Альянс за нерішучість щодо України. Глава держави заявив, що  заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі обговорюються формулювання без України.

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Дата публікації
Перегляди
8339
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