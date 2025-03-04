Американські посадовці пояснили, чому Трамп призупинив військову допомогу Україні — NBC News

За словами двох американських чиновників, адміністрація президента США Дональда Трампа призупиняє військову допомогу Україні після публічної суперечки між президентом Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня в Овальному кабінеті.

Про це пише NBC News.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє розв'язання проблеми", — заявив у коментарі один з неназваних американських посадовців.

Посольство України у Вашингтоні наразі не відповіло на запит про коментар ЗМІ у зв'язку з призупиненням усієї військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що раніше у Білому домі підтвердили призупинення військової допомоги США для України.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє розв'язанню проблеми", – сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за його слова про те, що до закінчення війни з Росією ще "дуже, дуже далеко".

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