Співпраця з Індією важливіша за Російську зброю: сенатори США просять Байдена скасувати санкції проти Індії

Сенатори наголошують, що такий каральний крок загрожуватиме зростанню співпраці.

Два американських сенатора закликали президента США Джо Байдена відмовитися від санкцій проти Індії через закупівлю російської системи протиповітряної оборони С-400.

Про це повідомляє Reuters.

Сенатор-республіканець Джон Корні і сенатор-демократ Марк Уорнер у вівторок 26 жовтня написали Джо Байдену листа, в якому закликали його до відмови від санкцій проти Індії. Прохання сенаторів виникло на підставі національної безпеки та ширшого співробітництва, якому за їхніми словами загрожуватиме небезпека в разі введення санцій.

"Ми вважаємо, що скасування санкцій — це необхідний крок задля збереження нашої національної безпека, — йдеться в листі. — Запровадження санкцій у цей час може зірвати поглиблення співпраці з Індією в усіх аспектах наших двосторонніх відносин – від вакцин до співпраці в галузі оборони, від енергетичної стратегії до обміну технологіями".

Корні й Уорнер, які є співголовами кокусу (партійних зборів) в сенаті Індії, заявили, що поділяють занепокоєння адміністрації президента щодо Росії, але попереджають про шкоду співпраці з Індією, якщо санкції таки будуть запроваджені.

"Ми вважаємо, що застосування санкцій CAATSA може негативно вплинути на стратегічне партнерство Сполучених Штатів з Індією. Разом з тим, стримування російського продажу зброї продовжує бути нашою цільовою метою", — наголосили сенатори.

Закон про боротьбу з противниками Америки через санкції (CAATSA) був прийнятий ще 2017-го року з метою притягнути Росію до відповідальності за втручання у вибори США, кіберзло та знущання над Україною.

З цієї ж причини минулого року під санкції потрапила і Туреччина, яка закупила зброю в РФ.

Угоду на 5,5 мільярдів доларів Індія підписала з Росією ще у 2018-му. У договорі йшлось про п'ять зенітних ракетних систем для захисту від давніх супротивників Індії — Пакистану та Китаю, — з якими вона знаходиться у протистоянні на їх спірному кордоні.

Наразі Індія вже внесла аванс за російські системи S400. Очікується, що перший комплект ракетних батарей буде розгорнуто пізніше цього року.

Варто зазначити, що Індія скорочує закупівлі військової техніки з Росії, яка роками була її основним джерелом, внаслідок цього експорт російської зброї до Індії впав на 53% з 2016 по 2020 рік порівняно з попереднім п’ятирічним періодом.

З іншого боку, оборонні угоди Індії зі Сполученими Штатами зростають. У 2020 фінансовому році загальний обсяг продажів становив 3,4 мільярда доларів. Сенатори переконані, що такі тенденції у двосторонніх відносинах США­–Індія є позитивними.

Нагадаємо, у середу 27 жовтня у Києві приземлились три з п’яти вантажних літаків, які Сполучені Штати направили до Києва. Військова поставка на кілька десятків тонн зброї із США відбувається в межах нової оборонної угоди з Америкою. Загальна сума переданої зброї і медичного обладанання складає близько 60 млн доларів.

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