Американські сенатори закликали Трампа використати заморожені активи Росії для тиску на Москву — Reuters

Сенатори підкреслюють, що передача заморожених російських активів Україні може стати важливим інструментом для посилення її обороноздатності та пришвидшення завершення війни.

​Група сенаторів США з обох партій закликала адміністрацію президента Дональда Трампа передати Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для посилення тиску на Росію з метою завершення війни. У листі до державного секретаря Марко Рубіо сенатори запитують, чи вважає адміністрація, що активи, заморожені США та ЄС, повинні використовуватися як важелі у переговорах з Росією. Лист підписали республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн. ​

Про це пише Reuters.

Цей заклик відбувається на тлі переговорів між представниками США та Росії в Саудівській Аравії, спрямованих на досягнення припинення вогню в Чорному морі як кроку до ширшого мирного врегулювання трирічної війни в Україні. Європейські та американські лідери раніше погодилися використовувати відсоткові прибутки від заморожених російських активів для підтримки України, але поки не дійшли згоди щодо використання основної суми через можливі юридичні ускладнення. ​

У 2024 році Конгрес США ухвалив закон "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців", який надає президенту повноваження передавати конфісковані російські активи Україні. Однак Росія розглядає такі дії як крадіжку. Більшість заморожених російських активів, оцінених у 300-350 мільярдів доларів, зберігаються в європейських фінансових установах, тоді як у США знаходиться близько 7 мільярдів доларів.

24 березня відбуваються російсько-американські переговори. За інформацією The Guardian, після цієї зустрічі відбудеться ще один раунд переговорів між командами США та України.